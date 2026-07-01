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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبد الوهاب: شخصية طارق فى ورد على فل وياسمين محطة مهمة فى مشواري.. خاص

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن أن شخصية طارق فى مسلسل “ورد على فل وياسمين” تعد محطمة مهمة فى مشواره الفني. 

وقال أحمد عبد الوهاب : طارق محطة مهمة جدًا في مشواري الفني، لأن الشخصية نفسها كانت تحمل تحديات مختلفة ومساحة كبيرة للتطور على المستوى التمثيلي، وشعرت منذ قراءتي الأولى للسيناريو أنني أمام شخصية لديها رحلة كاملة وتحولات إنسانية كثيرة، وهو ما منحني فرصة لتقديم جوانب جديدة لم أكن قد قدمتها بهذا الشكل من قبل، لكنني في الوقت نفسه لا أحب النظر إلى أي عمل باعتباره نقطة وصول، بل أفضّل اعتباره خطوة ضمن رحلة مستمرة، فكل عمل أقدمه يعلمني شيئًا جديدًا ويضيف إلى خبرتي كممثل، وطارق بالتأكيد كان من الشخصيات التي تعلمت منها الكثير واستمتعت برحلتها بشكل خاص، كما أنه منحني تجربة مختلفة ومسؤولية أكبر، وفي الوقت نفسه أكد لي أن ما يهم في النهاية ليس حجم الدور أو تصنيفه، بل جودة الشخصية وقدرتها على الوصول إلى الناس وترك أثر لديهم.

تفاصيل مسلسل ورد على فل وياسمين 

وتصدَّرت الفنانة صبا مبارك محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ عقب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد على فل وياسمين، والتي شهدت أحداثًا مؤثرة ومفاجئة انتهت بوفاة شخصية "أحلام" التي قدمتها صبا مبارك ضمن أحداث العمل.

وأثارت النهاية حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من المشاهدين عن حزنهم الشديد بعد رحيل شخصية "أحلام"، التي استطاعت أن تحجز مكانة خاصة لدى المتابعين منذ بداية عرض المسلسل، بفضل ما مرت به من صراعات إنسانية ومواقف مؤثرة جعلتها واحدة من أبرز شخصيات العمل.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي أشادت بأداء صبا مبارك، مؤكدين أنها نجحت في تجسيد الشخصية بمشاعر صادقة وأداء متميز جعل الجمهور يتعاطف معها طوال الأحداث، فيما اعتبر كثيرون أن مشهد الوفاة كان من أقوى وأبرز مشاهد المسلسل وأكثرها تأثيرًا.

كما تداول الجمهور لقطات ومقاطع من الحلقة الأخيرة على نطاق واسع، لتتحول نهاية "أحلام" إلى حديث السوشيال ميديا، وسط إشادات كبيرة بالمعالجة الدرامية التي قدمها صناع العمل، والتي جاءت بعيدة عن التوقعات وحملت العديد من المفاجآت.

وحقق مسلسل "ورد على فل وياسمين" نجاحًا ملحوظًا طوال فترة عرضه، حيث استطاع جذب اهتمام المشاهدين من خلال قصته الاجتماعية الإنسانية وأحداثه المتشابكة، إلى جانب الأداء المميز لأبطاله الذين قدموا شخصيات متنوعة تركت أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

ومع إسدال الستار على أحداث المسلسل؛ أكد عدد كبير من المتابعين أن شخصية "أحلام" ستظل من الشخصيات التي لا تُنسى، خاصة بعد النهاية الحزينة التي دفعت الجمهور للتفاعل بقوة، لتواصل صبا مبارك حصد الإشادات وتتصدر التريند بعد واحدة من أبرز محطاتها الدرامية في الفترة الأخيرة.

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