قرار حاسم من نقابة الموسيقيين ضد المطرب رحيم نور.. تفاصيل

قررت لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية إيقاف المطرب محمد حسن سيد حسن، الشهير بـ رحيم نور، عن مزاولة النشاط الفني لمدة شهر، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أجرتها النقابة بشأن عدد من المخالفات المهنية والسلوكية المنسوبة إليه.

وجاء القرار بعد ثبوت تأخره عن الموعد المتفق عليه مع إحدى المنشآت، إلى جانب حديثه مع صاحب المنشأة بأسلوب اعتبرته النقابة مخالفا لآداب المهنة وتقاليدها، فضلا عن ارتكابه تصرفات رأت أنها تمثل إخلالا بواجبات العضوية وتسيء إلى سمعة النقابة.

قرارات نقابة المهن الموسيقية

وبناء على ذلك، أصدر الدكتور علاء سلامة، رئيس لجنة العمل ووكيل نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف رحيم نور، المقيد بالنقابة بتصريح سنوي بشعبة الغناء، عن مزاولة العمل لمدة شهر، تبدأ من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يوليو 2026.

ونص القرار أيضا على وقف إصدار أي تصاريح عمل له خلال فترة الإيقاف، ومنعه من المشاركة في الحفلات أو أي أنشطة فنية طوال مدة العقوبة، مع إخطاره بالقرار وتعميمه على جميع المنشآت المعنية.