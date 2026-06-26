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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عقوبة تخطت حدود النغم.. نقابة الموسيقيين تسدل الستار مؤقتا على ملكة الشعبي لارا حجازي

لارا حجازي
لارا حجازي
خالد يوسف

أثار قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير بإيقاف المطربة الشعبية لارا حجازي، الشهيرة بلقب "ملكة الشعبي"، موجة عارمة من الجدل على الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ القرار الذي قضى بمنعها من مزاولة النشاط الفني لمدة شهر كامل، لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل جاء كرسالة شديدة اللهجة من النقابة لكل من يتجاوز الخطوط الحمراء للذوق العام، ليعيد فتح ملف "الكلمة واللحن" ومدى التزام الأغنية الشعبية بالقيم المجتمعية.
 

​الأغنية التي فجرت البركان

​بدأت خيوط الأزمة تتشابك بعد طرح لارا حجازي، لعمل غنائي جديد حقق انتشارًا واسعًا في الساعات الأولى من إطلاقه، لكنه سرعان ما تحول إلى مادة خصبة للانتقادات.

الأغنية تضمنت عبارات وألفاظًا رأى الكثير من المتابعين والنقاد أنها تتنافى مع الآداب العامة وتخدش الحياء، ما دفع البعض إلى تقديم شكاوى رسمية للنقابة. 

لم تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي؛ حيث تحركت لجنة العمل والتفتيش بالنقابة لرصد العمل وتقييمه، ليتبين بالفعل وجود خروج صارخ عن النص والضوابط المهنية والأخلاقية المعمول بها.
 

​كواليس التحقيق ومواجهة ومخالفة للضوابط

​بناءً على التقارير المرفوعة، استدعت النقابة المطربة الشعبية للمثول أمام الشؤون القانونية للتحقيق معها وسماع أقوالها فيما نُسب إليها. 

ووفقًا لمصادر من داخل النقابة، ركز التحقيق على بنود ميثاق الشرف الفني الذي يلتزم به الأعضاء والمصرح لهم بالعمل، وجاء نص القرار ليؤكد ثبوت المخالفة بحق "ملكة الشعبي"، حيث اعتبرت النقابة أن تقديم مثل هذه الألفاظ لا يمثل الفن المصري العريق، بل يساهم في تدني الذوق العام، مما استوجب معاقبتها بالإيقاف لمدة شهر كإجراء تأديبي رادع يمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
 

​انقسام بين دعم القرار ومساندة المطربة

​فور صدور البيان الرسمي للنقابة، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، حيث رحب التيار الأكبر من الجمهور والنقاد بالقرار بشدة، معتبرين أن الفن الشعبي تاريخيًا، ورغم بساطته وقربه من الشارع، كان دائمًا نظيفًا ويعبر عن أصالة الحارة المصرية دون الحاجة للإسفاف أو استخدام الألفاظ الخادشة.

وفي المقابل، يرى بعض محبي لارا حجازي ومدافعين عن حرية التعبير أن العقوبة قاسية، وأن الأغنية الشعبية المعاصرة تعتمد بطبيعتها على لغة الشارع الحالية، مشيرين إلى أن فترة الشهر قد تؤثر على التزاماتها الفنية وحفلاتها المقررة سلفًا.
 

النقابة وسلاح الحفاظ على الهوية الفنية

​لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياسة العامة التي تنتهجها نقابة المهن الموسيقية في السنوات الأخيرة، والتي تضع نقابة المهن الموسيقية "الحفاظ على الهوية الفنية المصرية" في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى النقابة من خلال هذه العقوبات الصارمة إلى وضع حد لحالة الفوضى الغنائية التي تسببت فيها بعض الأعمال التي تبث عبر الإنترنت دون رقابة مصنفات. 

إيقاف لارا حجازي هو بمثابة جرس إنذار لجميع مطربي اللون الشعبي والمهرجانات، مفاده أن الشهرة الكبيرة ونسب المشاهدة العالية لن تحمي أي فنان من الحساب إذا ما تخطى حدود اللياقة العامة.

ملكة الشعبي لارا حجازي عقوبة تخطت حدود النغم نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية

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