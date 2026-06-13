روضة محمد تكشف مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى

لفتت الفنانة الإماراتية روضة محمد الأنظار خلال الساعات الماضية بعد تداول صور ومقاطع فيديو لإطلالة جديدة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت تفاعلًا من متابعيها.

وفي تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، قالت روضة إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في صناعة الموسيقى والفنون بالوطن العربي، موضحة أن هذه الأدوات دخلت في مراحل متعددة من إنتاج الأعمال الفنية، من بينها تطوير الأفكار الموسيقية والتوزيع الصوتي وتصميم المواد البصرية.

وأضافت أن التكنولوجيا الحديثة أتاحت فرصًا أكبر للمواهب الشابة والفنانين المستقلين لإنتاج أعمال فنية بتكلفة أقل، لكنها أشارت إلى وجود تحديات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والحفاظ على خصوصية الأعمال الإبداعية، مؤكدة أن الاعتماد المفرط على الخوارزميات قد يؤثر على البصمة الفنية الخاصة بكل مبدع.

وأكدت أن الجمهور ما زال يبحث عن المشاعر والتجارب الإنسانية الصادقة داخل الأغنية، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للعمل الفني وليس بديلًا عن الفنان.