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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد العيسوي يعلن تحسن حالته بعد تركيب دعامتين بالقلب ويوجه الشكر لنقيب الموسيقيين

أحمد العيسوي وإيناس عز الدين
أحمد العيسوي وإيناس عز الدين
قسم الفن

طمأن المطرب أحمد العيسوي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وذلك بعد خضوعه لإجراء طبي تضمن تركيب دعامتين بالقلب، مؤكدًا أن الأزمة الصحية التي مر بها انتهت بسلام بفضل الله.

وأعرب العيسوي عن امتنانه لكل من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة مرضه، قائلًا: "الحمد لله والشكر لله على كل حال، مرت بسلام ورحمة من الله سبحانه وتعالى".

ووجه الشكر لكل من تواصل معه سواء عبر الرسائل أو الاتصالات الهاتفية، كما خص بالشكر نقابة المهن الموسيقية على دعمها ومتابعتها المستمرة لحالته الصحية، مؤكدًا تقديره الكبير للدور الذي قامت به النقابة خلال فترة علاجه.
كما أعرب العيسوي عن امتنانه للنقيب العام الفنان مصطفى كامل، مشيدًا باهتمامه الدائم وحرصه على التواصل المستمر والاطمئنان عليه حتى خروجه من الأزمة الصحية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النقابة الذين تابعوا حالته بشكل متواصل.
 

واختتم الفنان أحمد العيسوي رسالته بتوجيه الشكر إلى أصدقائه ومحبيه وكل من دعا له بالشفاء، مؤكدًا تحسن حالته الصحية واستعداده للعودة إلى نشاطه خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "الحمد لله والشكر لله، وأشوفكم في القريب العاجل بإذن الله".
وتلقى العيسوي خلال الساعات الماضية العديد من رسائل الدعم والمحبة من زملائه بالوسط الفني وجمهوره، متمنين له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى ممارسة نشاطه الفني والنقابي.

أحمد العيسوي إيناس عز الدين المطرب إيناس عز الدين

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