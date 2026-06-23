الأوبرا تختتم سلسلة كلثوميات فى معهد الموسيقى

تختتم دار الأوبرا المصرية سلسلة كلثوميات للموسم الفنى 2025-2026 والتى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بحفل يقوده المايسترو صلاح غباشى.

ويضم مختارات من الروائع الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم منها فات الميعاد، الأطلال وغيرها يؤديها النجمتان رحاب عمر وإيناس عز الدين وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 25 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يشار إن سلسلة "كلثوميات" تأتى تجسيداً لرؤية دار الأوبرا المصرية الرامية إلى صون تراث كوكب الشرق وإعادة تقديم إبداعاتها للأجيال الجديدة باعتبارها أحد أهم روافد التراث الموسيقى العربى.