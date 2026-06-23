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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تختتم سلسلة كلثوميات فى معهد الموسيقى

سلسلة كلثوميات
سلسلة كلثوميات
أحمد البهى

تختتم دار الأوبرا المصرية سلسلة كلثوميات للموسم الفنى 2025-2026 والتى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بحفل يقوده المايسترو صلاح غباشى. 

ويضم مختارات من الروائع الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم منها فات الميعاد، الأطلال وغيرها يؤديها النجمتان رحاب عمر وإيناس عز الدين وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 25 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يشار إن سلسلة "كلثوميات" تأتى تجسيداً لرؤية دار الأوبرا المصرية الرامية إلى صون تراث كوكب الشرق وإعادة تقديم إبداعاتها للأجيال الجديدة باعتبارها أحد أهم روافد التراث الموسيقى العربى.

دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية أم كلثوم

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