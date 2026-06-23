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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هناء الشوربجي: لم أتوقع نجاح دوري في سابع جار.. وقدمت العمل بجب

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
أحمد البهى

أكدت الفنانة هناء الشوربجي انها لم تكن تتوقع النجاح الذي حققه مسلسل" سابع جار" ،حين وافقت علي الظهور كضيف شرف ضمن احداثه. 

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لصدي البلد: وافقت علي الظهور كضيف شرف ضمن احداث مسلسل سابع جار، وفي الحقيقة لم اتوقع النجاح الكبير الذي حققه دوري والعمل بشكل عام، ولكني قدمته بحب شديد واستمتعت بكواليسه نظرا للصداقة التي جمعتني بالبطلتين  دلال عبد العزيز وشيرين، كما ان التجربة كانت جديدة. 

مسلسل شهادة معاملة اطفال :

يذكر أن تألقت  الفنانة هناء الشوربجي في مسلسل شهادة معاملة اطفال و الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ، هناء الشوربجي ، ومحمود حافظ ، جيهان خليل ، ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، خالد أنور و كوكبة كبيرة من النجوم

هناء الشوربجي سابع جار مسلسل سابع جار

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