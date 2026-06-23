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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. «تريفوجا» و«حكاية فاسكو» في انطلاق المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته 48

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي
أحمد البهى

برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، غدا الأربعاء، فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج، ويستمر المهرجان حتى 4 يوليو المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يقام المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، وتنطلق فعالياته في السادسة مساء بقصر ثقافة روض الفرج بالعرض المسرحي "تريفوجا" لفرقة قصر أحمد بهاء الدين، تأليف محمد زكي، وإخراج محمد لطفي.

ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساءً العرض المسرحي "حكاية فاسكو" لفرقة قومية سوهاج، تأليف جورج شحادة، وإخراج مصطفى إبراهيم.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج أحمد البنهاوي، والناقد جرجس شكري، والدكتور وحيد السعدني، والدكتور طارق مهران، والفنان محمد يونس.

ويشهد المهرجان ندوات نقدية تعقب كل عرض، يشارك بها نخبة من النقاد والمتخصصين وهم: محمد علام، محمد عبد الوارث، أحمد خميس، د. هبة سامي، د. فادي نشأت، محيي إبراهيم، د. محمد زعيمة، والفنان والمخرج فريد النقراشي.

ويأتي المهرجان في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة المسرحية بالأقاليم، وتعزيز العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة للمبدعين بالمحافظات لتقديم تجاربهم الفنية أمام الجمهور والمتخصصين، بما يسهم في تطوير الوعي الفني وترسيخ دور المسرح كأحد أهم أدوات التنوير وبناء الإنسان.

جيهان زكي وزيرة الثقافة هشام عطوة الفنان هشام عطوة

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