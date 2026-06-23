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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحفاد عادل إمام يخطفون الأنظار فى عرض صقر وكناريا

أحفاد عادل إمام
أحفاد عادل إمام
أحمد إبراهيم

حرص أحفاد الزعيم عادل إمام على حضور العرض الخاص لفيلم “صقر وكناريا” الذى من المقرر أن يعرض فى السينمات خلال أيام. 

وقرر أحفاد عادل إمام أن يساندوا محمد عادل إمام فى الاحتفال بعرض فيلم الجديد وحرصوا على التقاط عدد من الصور معه الى جانب التقاطهم صورا مع الأفيش الخاص بالفيلم. 

حديث محمد إمام عن صقر وكناريا 

من ناحية أخرى تحدث الفنان محمد إمام، عن كواليس فيلمه الجديد «صقر وكناريا» خلال العرض الخاص للفيلم، الذي ينافس في الموسم الصيفي الجاري. 

وقال محمد إمام في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «إن شاء الله يعجب الناس هو فيلم كوميدي جميل جدا عائلي ويعجب كل أفراد العائلة». 

وحول المنافسة مع باقي الأفلام، قال محمد إمام: «الفيلم الحلو بيشتغل بغض النظر عن الفيلم قدامه ايه.. والناس عاوزة تتفرج على أفلام حلوة»، متابعا: «شيكو لطيف جدا وكوميديان خطير وبيضحك في الفيلم جدا».

وحول مشاهد الأكشن، قال محمد إمام: «ما استعنتش بـ دوبلير ومشاهد الأكشن بعملها بنفسي وإن شاء الله الجمهور هيشوف أكشن مختلف عن الأفلام اللي عملتها.. والأكشن دايما بيبقى صعب ودايما فيه إصابات على طول إنت». 

وتابع محمد إمام: «صقر وكناريا ألذ فيلم أنا عملته وفي فيديوهات كواليس بيني وبين شيكو هتنزل وهتعجب الناس»، مضيفا: «اللوك الجديد اللي أنا عامله ده عشان حاجة جديدة داخل اعملها إن شاء الله»، ورفض «إمام» فكرة إعطاؤه لقب الزعيم خلفا لوالده، قائلا: «لا الألقاب دي ما بحبهاش أنا محمد إمام بس». 

أحفاد عادل إمام عادل أمام محمد إمام الفنان محمد إمام أعمال محمد إمام فيلم صقر وكناريا

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