محمد إمام: ما بحبش الألقاب.. ولم أستعن بـ دوبلير في صقر وكناريا

تحدث الفنان محمد إمام، عن كواليس فيلمه الجديد «صقر وكناريا» خلال العرض الخاص للفيلم، الذي ينافس في الموسم الصيفي الجاري.

وقال محمد إمام في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «إن شاء الله يعجب الناس هو فيلم كوميدي جميل جدا عائلي ويعجب كل أفراد العائلة».

وحول المنافسة مع باقي الأفلام، قال محمد إمام: «الفيلم الحلو بيشتغل بغض النظر عن الفيلم قدامه ايه.. والناس عاوزة تتفرج على أفلام حلوة»، متابعا: «شيكو لطيف جدا وكوميديان خطير وبيضحك في الفيلم جدا».

وحول مشاهد الأكشن، قال محمد إمام: «ما استعنتش بـ دوبلير ومشاهد الأكشن بعملها بنفسي وإن شاء الله الجمهور هيشوف أكشن مختلف عن الأفلام اللي عملتها.. والأكشن دايما بيبقى صعب ودايما فيه إصابات على طول إنت».

وتابع محمد إمام: «صقر وكناريا ألذ فيلم أنا عملته وفي فيديوهات كواليس بيني وبين شيكو هتنزل وهتعجب الناس»، مضيفا: «اللوك الجديد اللي أنا عامله ده عشان حاجة جديدة داخل اعملها إن شاء الله»، ورفض «إمام» فكرة إعطاؤه لقب الزعيم خلفا لوالده، قائلا: «لا الألقاب دي ما بحبهاش أنا محمد إمام بس».

فيلم صقر وكناريا

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صقر وكناريا" عن البوستر الرسمي والذي يجمع أبطال العمل في صورة واحدة تعكس ملامح الشخصيات والعوالم المختلفة التي تتقاطع ضمن أحداث الفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض يوم 24 يونيو الجاري.

ويظهر محمد إمام وشيكو في قلب البوستر بين عالمين متناقضين؛ أحدهما يعكس الحياة اليومية الهادئة والعلاقات الإنسانية التي يسعى أبطالهما للحفاظ عليها، والآخر مليء بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

كما يضم البوستر باقي أبطال الفيلم، مقدمًا لمحة عن شبكة العلاقات التي تجمع شخصيات العمل.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويشارك في بطولته محمد إمام وشيكو إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجمين خالد الصاوي وانتصار، بالإضافة إلى نخبةٍ من النجوم كضيوف شرف.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار أكشن كوميدي حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والبدء من جديد، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد لقائه بـ"بلال"، الكاتب الشغوف بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف غير المتوقعة.