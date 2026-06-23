مسرح النهار يقدم العرض المسرحي "النمرة غلط؟" مجانًا.. غدًا

يستضيف مسرح النهار، تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية، العرض المسرحي الجديد "النمرة غلط؟" وذلك غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إتاحة الدخول للجمهور مجانًا.

عرض النمرة غلط؟

ويشارك في بطولة العرض، بحسب الظهور، كل من: هايدي عبدالخالق، تغريد عبدالرحمن، محمد يوركا، ويوسف كوشيك، بالإضافة إلى الأطفال سليم علاء، وأنس عماد الدين، وفريدة عماد الدين.

ويضم فريق العمل كلًا من: وليد درويش للإضاءة، حسن جمال للفيديو مابينج، أمل حسام للأزياء، عبدالرحمن مكاوي لتصميم البوستر، وحسام عبقرينو للتنفيذ الموسيقي. كما يشارك عبدالله هاشم كمساعد مخرج، ومينا الجرجاوي كمخرج منفذ، بينما شارك محمود عبدالواحد في التأليف.

العرض من تأليف وإخراج المخرج **شادي عليوة**، الذي أكد أن "النمرة غلط؟" يناقش عددًا من القضايا الإنسانية والاجتماعية من خلال معالجة مسرحية تجمع بين الدراما والكوميديا، مشيرًا إلى أن العمل يعتمد على أداء جماعي وحالة مسرحية تسعى للتواصل المباشر مع الجمهور وإثارة التساؤلات حول العديد من المواقف التي قد تبدو عادية في حياتنا اليومية، لكنها تحمل أبعادًا أعمق مما نتصور.

وأضاف عليوة: “نسعى من خلال العرض إلى تقديم تجربة مسرحية ممتعة ومختلفة، تعتمد على طاقة الممثلين وتفاعل الجمهور، ونأمل أن يجد المشاهد نفسه داخل تفاصيل الحكاية، وأن يغادر المسرح وهو يحمل أسئلة وأفكارًا جديدة.”

ومن المقرر أن يُقام العرض على خشبة مسرح النهار غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، والدخول متاح للجمهور مجانًا.