توم هانكس وآن هاثاواي وماثيو ماكونهي وراسل كرو يقودون أفلام صيف 2026

يشهد صيف 2026 موسما سينمائيا مميزا؛ إذ يعرض خلاله مجموعة من الأفلام العالمية المتنوعة التي تجمع بين الترفيه والإبهار البصري وتخاطب مختلف الأذواق والفئات العمرية، تتنافس بها الاستوديوهات العالمية الكبرى على جذب الجمهور خلال أشهر الصيف، التي تعد الفترة الأهم تجاريا في صناعة السينما.

وخلال هذا الموسم، تخوض United Motion Pictures واحدا من أقوى مواسمها السينمائية من خلال خطة توزيع تضم مجموعة كبيرة من الأفلام العالمية المنتظرة التي تجمع بين الرسوم المتحركة والأبطال الخارقين وأفلام الإثارة والدراما والخيال العلمي، وتقدمها استوديوهات ضخمة مثلDisney وWarner Bros وغيرها من الشركات.

وتعكس خريطة أفلام هذا العام تنوعا واضحا في الرهانات الفنية والجماهيرية؛، إذ تضم أعمالًا تنتمي إلى سلاسل ناجحة حققت جماهيرية واسعة على مدار السنوات الماضية، إلى جانب أفلام جديدة تسعى لصناعة حضورها الأول داخل شباك التذاكر العالمي.

كما تراهن الشركة على أفلام تستهدف مختلف الفئات العمرية، بداية من جمهور العائلات والأطفال إلى محبي الأكشن والخيال العلمي والأعمال النفسية المشوقة، وتبدأ الرحلة في يونيو مع عودة واحدة من أشهر سلاسل الرسوم المتحركة في تاريخ السينما، قبل الانتقال إلى عالم الأبطال الخارقين، ثم مجموعة من أفلام التشويق والدراما خلال أغسطس، وصولا إلى ملحمة خيال علمي ضخمة تحمل توقيع المخرج العالمي ريدلي سكوت.

18 يونيو – Toy Story 5

يفتتح فيلم Toy Story 5 الموسم الصيفي، ليعيد واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم الرسوم المتحركة إلى الشاشة الكبيرة.

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق السلسلة الأولى، يعود وودي وباز لايتيير وجيسي وبقية الألعاب في مغامرة جديدة تواكب تغيرات العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وتدور أحداث الفيلم حول التحديات التي تواجهها الألعاب التقليدية بعدما أصبحت الأجهزة الإلكترونية والوسائل الرقمية المنافس الأكبر على اهتمام الأطفال، وهو الخط الدرامي الذي يضع الشخصيات في مواجهة مختلفة عن الأجزاء السابقة.

الفيلم من إخراج أندرو ستانتون، أحد أبرز الأسماء في Pixar وصاحب أعمال شهيرة مثل Finding Nemo وWALL-E، ويشاركه الإخراج كينا هاريس، بينما تتولى ليندسي كولينز مهمة الإنتاج.

كما يعود راندي نيومان لتأليف الموسيقى الخاصة بالفيلم، وهو أحد العناصر التي ارتبطت بهوية السلسلة منذ انطلاقها.

ويشهد العمل عودة الأصوات الأصلية التي صنعت شعبية السلسلة، وعلى رأسها توم هانكس بشخصية وودي، وتيم ألين بشخصية باز لايتيير، وجوان كوزاك بشخصية جيسي، إلى جانب آني بوتس وبوني هانت وتوني هيل وغيرهم.

كما يقدم الفيلم مجموعة من الشخصيات الجديدة، من بينها شخصية Lilypad التي تمثل التكنولوجيا الحديثة في القصة.

وتشير التوقعات إلى أن الفيلم سيكون من أبرز أفلام العائلات خلال العام، خاصة مع الشعبية الاستثنائية التي حققتها الأجزاء السابقة عالميًا، وتحول شخصياته إلى أيقونات سينمائية لدى أجيال متعاقبة من الجمهور.

25 يونيو – Supergirl: Woman of Tomorrow

في ثاني محطات الموسم، تقدم فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow، الذي يمثل أحد أهم مشاريع عالم DC السينمائي الجديد بقيادة جيمس جان وبيتر سافران.

ويأتي الفيلم ليمنح شخصية سوبر جيرل أول بطولة سينمائية مستقلة لها ضمن الخطة الجديدة لعالم DC بعد إعادة بنائه بالكامل.

تدور الأحداث حول كارا زور-إيل، ابنة كوكب كريبتون وابنة عم سوبرمان، التي تنطلق في رحلة فضائية عبر عوالم مختلفة برفقة الفتاة روثي، بعدما تتعرض الأخيرة لمأساة شخصية تدفعها للبحث عن العدالة.

وخلال الرحلة، تواجه البطلتان عددًا من الأعداء والمخاطر التي تكشف جوانب جديدة من شخصية سوبر جيرل، بعيدًا عن الصورة التقليدية التي عرفها الجمهور سابقًا.

الفيلم من إخراج كريج جيليسبي، المعروف بأعمال مثل I, Tonya وCruella، بينما كتبت السيناريو آنا نوجيرا اعتمادًا على سلسلة القصص المصورة الشهيرة التي كتبها توم كينج.

ويقوم ببطولة العمل ميلي ألكوك في دور سوبر جيرل، إلى جانب إيف ريدلي وماتياس شوينارتس، مع ظهور جيسون موموا بشخصية لوبو الشهيرة.

وتراهن Warner Bros وDC Studios على الفيلم باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لمستقبل العالم السينمائي الجديد، خاصة أنه يقدم معالجة أكثر نضجًا وظلامية للشخصية مقارنة بالأعمال السابقة.

2 يوليو - Black Box: What Happened to Flight 298

ينتمي فيلم Black Box: What Happened to Flight 298 إلى نوعية أفلام التحقيقات النفسية والتشويق، وهي الفئة التي تشهد إقبالًا متزايدًا من الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول حادث طائرة غامض يؤدي إلى اختفاء عدد من الحقائق المرتبطة بالرحلة، بينما يحاول فريق من المحققين والخبراء الوصول إلى الحقيقة عبر تحليل تسجيلات الصندوق الأسود.

ويعتمد الفيلم على أجواء الغموض والتوتر التدريجي، حيث تتكشف الأسرار خطوة بعد أخرى، في وقت تتضارب فيه الروايات والشهادات حول ما حدث بالفعل داخل الرحلة.

كما يطرح العمل تساؤلات حول الحقيقة والإعلام والتلاعب بالمعلومات، وهو ما يمنحه بعدًا دراميًا يتجاوز مجرد التحقيق الجنائي التقليدي.

ويتوقع أن يجذب الفيلم جمهور الأعمال المستوحاة من الكوارث الجوية والقصص البوليسية، خاصة مع اعتماده على حبكة قائمة على كشف الأسرار والمفاجآت المتلاحقة حتى اللحظات الأخيرة.

الفيلم من إخراج ستيفن كويل ويستند إلى سيناريو أصلي من تأليف ستيفن سوسكو، وهو كاتب متخصص في أفلام الرعب، من أبرز أعماله The Grudge، The Grudge 2، Texas Chainsaw 3D وHell Fest، وتم تصويره بالكامل في بلغاريا، ويشارك في بطولته كل من هولي وايت، وتوم بريتني، ودين وايت أوهارا، وداني ماك، وكاجا تشان، وآسا علي، وبوديسيا ريكيتس، وسيل سبيلمان، ومولي بيل رايت، وجورجينا ليونيداس.

9 يوليو – Moana

تعود ديزني مجددًا إلى عالم Moana الذي حقق نجاحًا عالميًا كبيرًا منذ ظهوره الأول، حيث تستكمل البطلة الشابة رحلتها في مغامرة جديدة عبر البحار والجزر البعيدة، وسط عالم مستوحى من الأساطير البولينيزية التي شكلت جزءًا أساسيًا من هوية السلسلة.

ويحافظ الفيلم على عناصر المغامرة والاكتشاف التي صنعت شعبية الشخصية، مع تقديم تحديات جديدة تواجه موانا أثناء رحلتها للبحث عن إجابات تتعلق بمستقبل شعبها والعالم المحيط بها.

كما يستمر العمل في المزج بين الموسيقى والخيال والطابع العائلي الذي جعل السلسلة واحدة من أبرز إنتاجات ديزني الحديثة.

ويعد الفيلم من أكثر الأعمال المنتظرة لدى جمهور العائلات والأطفال، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي حققتها الشخصية في السنوات الماضية وتحولها إلى واحدة من أيقونات ديزني الجديدة.

الفيلم من إخراج توماس كايل، وسيناريو من كتابة جاريد بوش ودانا ليدوكس ميلر، ويشارك في بطولته النجمة الصاعدة كاثرين لاغايا التي تؤدي دور موانا، بينما يعيد دواين جونسون تأدية دوره الأسطوري كـماوي، نصف الإله المتحول، جون توي في دور والد موانا، الزعيم توي، وفرانكي آدامز بدور والدتها سينا، ورينا أوين بدور جدتها تالا.

13 أغسطس - The End of Oak Street

يحمل فيلم The End of Oak Street طابعًا نفسيًا وغامضًا، حيث تدور أحداثه داخل حي يبدو هادئًا من الخارج، لكنه يخفي خلف واجهته سلسلة من الأسرار والتوترات التي تبدأ في الظهور تدريجيًا مع تطور الأحداث، ويركز الفيلم على الجانب الإنساني للشخصيات، وكيف يمكن للماضي أن يطارد الحاضر ويؤثر على القرارات والعلاقات.

كما يعتمد العمل على بناء أجواء مشحونة بالغموض أكثر من اعتماده على المفاجآت المباشرة، وهو الأسلوب الذي يجذب جمهور الدراما النفسية الحديثة، ويعد الفيلم من الأعمال التي تستهدف المشاهد الباحث عن القصص المركبة والشخصيات متعددة الأبعاد، بعيدًا عن النمط التقليدي للأفلام الضخمة، كتابة وإنتاج وإخراج ديفيد روبرت ميتشيل، وبطولة آن هاثاواي وإيوان مكريجور ومايسي ستيلا وكريستيان كونفري.

13 أغسطس - The Rivals of Amziah King

في اليوم نفسه، تطرح UMP فيلم The Rivals of Amziah King، الذي يقدم دراما إنسانية تدور حول شخصية أمزايا كينج وصراعاته مع مجموعة من الخصوم الذين تؤثر خلافاتهم على حياته ومسيرته.

ويتناول الفيلم موضوعات السلطة والطموح والعلاقات الإنسانية المعقدة، من خلال معالجة درامية تركز على تطور الشخصيات أكثر من الاعتماد على الأحداث الصاخبة.

كما يسلط الضوء على تأثير المنافسة والصراعات القديمة في تشكيل مصائر الأفراد، ويُتوقع أن يجذب الفيلم جمهور الدراما الجادة، خاصة مع اعتماده على بناء شخصيات قوية وعلاقات متشابكة تمنح القصة عمقًا إنسانيًا واضحًا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماثيو ماكهوني وكيرت راسل، إلى جانب أنجلينا لوكينج جلاس، وكول سبراوس، وسكوت شيبرد، وروب مورجان، وتوني ريفولوري. الفيلم من إخراج أندرو باترسون، وكتب السيناريو جيمس مونتاج.

ويُعد الفيلم من أكثر الأعمال المستقلة التي أثارت اهتمام جمهور المهرجانات مؤخرًا، خاصة بعد عرضه في مهرجان SXSW، بسبب أجوائه الجنوبية الغريبة ومزجه بين الدراما والموسيقى والجريمة.

20 أغسطس – Mutiny

يأتي فيلم Mutiny ضمن رهانات الصيف على أفلام الأكشن والإثارة، حيث تدور أحداثه حول تمرد داخل مجموعة تعمل في ظروف استثنائية، ما يؤدي إلى سلسلة من المواجهات والصراعات التي تضع الجميع أمام اختبارات مصيرية.

ويعتمد الفيلم على الإيقاع السريع والمطاردات والمواجهات المباشرة، إلى جانب عنصر التشويق المرتبط بكشف الدوافع الحقيقية للشخصيات.

كما يسعى العمل إلى المزج بين الأكشن والدراما الإنسانية، من خلال التركيز على الصراعات الداخلية والخارجية في الوقت نفسه.

ويعد الفيلم من العناوين التي تستهدف جمهور الحركة والتشويق خلال النصف الثاني من موسم الصيف.

تدور أحداث الفيلم حول عميل سابق في العمليات الخاصة يجد نفسه متورطًا في مؤامرة دولية معقدة، بعد اتهامه بجريمة لم يرتكبها، ليبدأ رحلة هروب مع تصاعد الأحداث، يتحول إلى مطارد من جهات متعددة، ويضطر لكشف الحقيقة وإنقاذ نفسه وسط شبكة من الخداع والخيانة.

الفيلم من تأليف جي بي دافيس، ليندساي ميشيل، وهو من بطولة وإنتاج جايسون ستاثام ويشارك في بطولته كل من أنابيلا واليز، وأرناس فيدرافيشيوس، وأدريان ليستر، ولي تشارلز، ورولاند مولر.

27 أغسطس - The Dog Stars

ويختتم الموسم الصيفي بفيلم The Dog Stars، الذي يعد واحدًا من أكبر رهانات الخيال العلمي خلال العام، ويحمل توقيع المخرج العالمي ريدلي سكوت، صاحب أفلام شهيرة مثل Gladiator وThe Martian وAlien.

الفيلم مقتبس من الرواية الشهيرة للكاتب بيتر هيلر، وتدور أحداثه في عالم ما بعد كارثة وبائية قضت على معظم البشر.

ويعيش الطيار السابق هيج في عزلة نسبية مع رفيقه بانجلي داخل مطار مهجور، قبل أن تدفعه إشارة راديو غامضة إلى الانطلاق في رحلة بحث عن الأمل والناجين المحتملين في عالم تحول إلى مكان قاسٍ وخطير.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم جاكوب إلوردي وجوش برولين ومارجريت كوالي وأليسون جاني وجاي بيرس وبينيديكت وونج، بينما كتب السيناريو مارك إل سميث.

وتشير التوقعات إلى أن الفيلم قد يكون من أبرز أفلام الخيال العلمي والدراما خلال 2026، خاصة مع الجمع بين رؤية ريدلي سكوت البصرية المميزة وقصة إنسانية تعتمد على البقاء والأمل في عالم يقترب من الانهيار الكامل.