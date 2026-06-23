فادي خفاجة يعتذر لأشرف زكي بعد أزمة والده: النقيب لم يتأخر عن دعمي

وجه الفنان فادي خفاجة اعتذارًا إلى الفنان أشرف زكي، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا خلال مروره بظروف صعبة بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها والده، مؤكدًا أن ما بدر منه كان نتيجة حالة من التوتر والضغط النفسي الشديد، ومشيدًا بموقف النقيب ودعمه له في تلك الفترة.



فادي خفاجة يعتذر لأشرف زكي: كنت غرقان والدنيا سودة في وشي

وقال فادي خفاجة في فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: النقيب ملاذ آمن لينا، ومش بيتأخر على حاجة، لما والدي تعب الدنيا اتقفلت في وشي وكنت حاسس إني غرقان، وكلمت دكتور أشرف كان مشغول، وبعدها في دقائق تواصل معايا ووفر مكان في مستشفى محترمة لوالدي بشكره على سعة صدره.

فادي خفاجة يستغيث بعد أزمة والده

وفي الأيام الماضية، كان استغاث الفنان فادي خفاجة، بعد تعرض والده لأزمة صحية، ووقتها وجه الفنان بعض الكلمات المسيئة للنقيب، وحينها لم يرد النقيب على ما فعله فادي بل اكتفى بالصمت التام، لذلك اعتذر الفنان منذ قليل عن ما فعله.