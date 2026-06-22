فادي خفاجة يستغيث: أبويا بيموت.. وأنا مواطن مصري غلبان

أثار الفنان فادي خفاجة حالة من التعاطف بين متابعيه، بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تحدث فيه عن الأزمة الصحية التي يمر بها والده.



وقال خفاجة خلال مقطع فيديو عبر فيسبوك: “أنا مواطن مصري غلبان، كل رزقي في الحياة أبويا وأمي، وأبويا بيموت.. اتصلت بكل الناس ومحدش عاملي حاجة”.





علي الجانب الآخر دخل الفنان فادي خفاجة في حالة من الانهيار، من خلال لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك، حيث اشتكى من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، لذلك لجأ لتطبيق تيك توك كي يحصل على الهدايا والأموال بسبب قلة العمل.

وظهر الفنان فادي خفاجة في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، في حالة حزن و فقدان للأمل بسببهم عرض أعمال فنية عليه خلال الفترة الماضية، لذلك اضطر للجوء إلى عالم تيك توك.

وقال فادي خفاجة عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك: مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري.

وتابع خفاجة: مهما قالوا متكلمش هتكلم عشان أقل حقوقي إني أشتغل.. لكن ما فيش فايدة أنا قاعد في البيت من غير شغل.

جدير بالذكر أن فادي خفاجة اشتكى منذ سنوات من قلة العمل، وخرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال: 'يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة، مين اللي يشتغل يا ولاد المهنة والأصول؟، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي'.

وتابع فادي خفاجة: 'والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندقلها'.