أشرف زكي يستجيب لمناشدة الإعلامية إيناس محمد بشأن كمباوند المهن التمثيلية

تفاعل الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مع مناشدة الإعلامية إيناس محمد بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن كمباوند المهن التمثيلية، والتي تسببت في حالة من المعاناة بين السكان، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وكانت الإعلامية إيناس محمد، قد وجهت نداءً عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت خلاله تداعيات الأزمة وتأثيرها على سكان الكمباوند، مطالبة بسرعة التدخل لإيجاد حل عاجل يخفف من معاناة الأهالي.

استجابة أشرف زكي

وقالت إيناس بأن فور وصول المناشدة إليه، بادر الدكتور أشرف زكي بالتعامل مع الأمر بشكل مباشر، حيث كلف أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بالتواصل مع الإعلامية إيناس محمد، وترتيب لقاء عاجل للوقوف على تفاصيل الأزمة والاستماع إلى مطالب السكان ومشكلاتهم على أرض الواقع.

وأكدت إيناس أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تابع الملف بنفسه، وأجرى سلسلة من الإتصالات المكثفة مع الجهات المختصة والمعنية بالأزمة، من أجل تسريع الإجراءات اللازمة والوصول إلى حلول عملية تسهم في إنهاء المشكلة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن إستقرار الأوضاع داخل الكمبوند وراحة سكانه.

وأعربت عن تقديرها الكبير للإستجابة السريعة التي أظهرها الدكتور أشرف زكي، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس روح المسؤولية والإهتمام الحقيقي بقضايا أبناء النقابة وسكان الكمبوند، مشيدة بمتابعته المستمرة وحرصه على التدخل الفوري في الأزمات التي تمس المواطنين.