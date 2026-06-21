ندى عادل: سعيدة بإشادات الجمهور بشخصية شيماء في “ورد على فل وياسمين”

أعربت الفنانة ندى عادل عن سعادتها الكبيرة بحالة التفاعل التي صاحبت شخصية “شيماء” التي قدمتها في مسلسل “ورد على فل وياسمين”، والذي عُرض مؤخراً على منصة شاهد، وحقق نجاحاً كبيراً، إلى جانب إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

وأكدت ندى أن أكثر ما أسعدها هو حجم ردود الأفعال التي تلقتها، سواء من الجمهور أو من عدد كبير من النقاد والفنانين، الذين أشادوا بقدرتها على تقديم الشخصية بصورة طبيعية وواقعية، لافتين إلى أنها نجحت في تجسيد تفاصيلها الإنسانية بشكل جعلها تبدو قريبة من شخصيات حقيقية موجودة في المجتمع.

وأضافت أن المفارقة التي أسعدتها أيضاً هي غضب عدد كبير من المشاهدين من شخصية “شيماء”، معتبرة أن هذا الغضب دليل على نجاحها في تجسيد الدور، خاصة أن الشخصية كانت تتخذ مواقف سلبية مع صديقاتها، وتواصل الدفاع عن زوجها رغم معرفتها بأخطائه، وهو ما جعل كثيرين يؤكدون أنهم يعرفون شخصيات مشابهة لها في الواقع.

مسلسل ورد على فل وياسمين

وأشارت ندى عادل إلى أن وصول الجمهور إلى هذه الدرجة من التفاعل مع الشخصية يعد أكبر شهادة نجاح لأي ممثل، لأن المشاهد لم يرَ ممثلة تؤدي دوراً، بل صدّق الشخصية بكل تفاصيلها، وهو ما كانت تسعى إليه منذ بداية العمل.

واختتمت ندى تصريحاتها بالتأكيد على أن شخصية “شيماء” من الأدوار التي تعتز بها، معربة عن امتنانها لكل رسائل الدعم والإشادة التي تلقتها، ومؤكدة أن ردود الأفعال الإيجابية من الجمهور والنقاد منحتها دافعاً كبيراً لتقديم المزيد من الأدوار المختلفة خلال الفترة المقبلة.