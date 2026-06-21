ملامحي سببتلي إزعاج.. داليا البحيري تكشف سر خضوعها لعملية تجميل

أعربت الفنانة داليا البحيري عن رضاها التام عن نتائج عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا، موضحة أن بعض التفاصيل في ملامح وجهها، والتي كانت تسبب لها انزعاجًا سابقًا، شهدت تحسنًا واضحًا.

وأوضحت داليا البحيري، خلال لقاء لها على القناة الأولى، أن هذا التغيير الإيجابي دفعها للاهتمام بشكل أكبر بممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مؤكدة أن الاهتمام بالنفس لا يقتصر على عمليات التجميل فقط، بل يشمل أيضًا العادات اليومية الصحية.

وأشارت داليا البحيري، أنها ترفض فكرة اللجوء إلى عمليات التجميل بغرض التغيير الكامل أو المبالغة في تعديل الملامح، مشيرة إلى أنها تؤيدها فقط في الحالات الضرورية، مع اختيار طبيب متخصص وعدم الانجراف وراء هوس تغيير الشكل.

داليا البحيري وعملية التجميل

كانت قد أعلنت الفنانة داليا البحيري خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل تضمنت شد الوجه والرقبة والجفون، مؤكدة شعورها بسعادة كبيرة بالنتيجة النهائية التي ظهرت بوضوح على ملامحها بعد الجراحة.

وأشارت داليا البحيري إلى أن قرارها جاء بعدما لاحظت ظهور بعض علامات التقدم في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، موضحة أن تعليقات المحيطين بها عقب العملية كانت إيجابية ومشجعة.