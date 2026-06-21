قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملامحي سببتلي إزعاج.. داليا البحيري تكشف سر خضوعها لعملية تجميل

داليا البحيري
داليا البحيري

أعربت الفنانة داليا البحيري عن رضاها التام عن نتائج عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا، موضحة أن بعض التفاصيل في ملامح وجهها، والتي كانت تسبب لها انزعاجًا سابقًا، شهدت تحسنًا واضحًا.

وأوضحت داليا البحيري، خلال لقاء لها على القناة الأولى، أن هذا التغيير الإيجابي دفعها للاهتمام بشكل أكبر بممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مؤكدة أن الاهتمام بالنفس لا يقتصر على عمليات التجميل فقط، بل يشمل أيضًا العادات اليومية الصحية.

وأشارت داليا البحيري، أنها ترفض فكرة اللجوء إلى عمليات التجميل بغرض التغيير الكامل أو المبالغة في تعديل الملامح، مشيرة إلى أنها تؤيدها فقط في الحالات الضرورية، مع اختيار طبيب متخصص وعدم الانجراف وراء هوس تغيير الشكل.

داليا البحيري وعملية التجميل 

كانت قد أعلنت الفنانة داليا البحيري خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل تضمنت شد الوجه والرقبة والجفون، مؤكدة شعورها بسعادة كبيرة بالنتيجة النهائية التي ظهرت بوضوح على ملامحها بعد الجراحة.

وأشارت داليا البحيري إلى أن قرارها جاء بعدما لاحظت ظهور بعض علامات التقدم في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، موضحة أن تعليقات المحيطين بها عقب العملية كانت إيجابية ومشجعة.

داليا البحيري الفنانة داليا البحيري أعمال داليا البحيري عمليات التجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

حصن معرفي جديد.. أبو الغيط: متحف جامعة الدول العربية يجسد ذاكرة الأمة

الأردن ينفذ أحكام الإعدام

الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية

مضيق هرمز

أزمة مضيق هرمز ومخاوف المناخ تزيد صادرات روسيا الغذائية إلى الصين وإفريقيا وآسيا

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد