في ذكرى ميلاده.. جون بول سارتر.. الفيلسوف الذي رفض نوبل وكتب دستور الحرية الحديثة

ليس من السهل أن يتحول فيلسوف إلى ظاهرة ثقافية تتجاوز قاعات الجامعات وصفحات الكتب، وأن يصبح اسمه مرادفًا للحرية والتمرد والالتزام بقضايا الإنسان، لكن جون بول سارتر فعل ذلك تمامًا، فقد خرج من عباءة الفلسفة التقليدية ليصبح أحد أكثر مفكري القرن العشرين تأثيرًا وإثارة للجدل، رافعًا شعارًا بسيطًا وعميقًا في آن واحد: الإنسان هو ما يصنعه بنفسه.

وفي ذكرى ميلاده، التي تحل في 21 يونيو من كل عام، يعود اسم سارتر إلى الواجهة بوصفه مفكرًا لم يكتف بتفسير العالم، بل سعى إلى تغييره بالكلمة والموقف، حتى صار رمزًا للمثقف الذي يدفع ثمن أفكاره دون مساومة.

ولد جون بول سارتر في باريس عام 1905، وفقد والده وهو لا يزال رضيعًا، فنشأ في كنف والدته وعائلة جده المثقف، ومنذ سنواته الأولى، وجد في الكتب عالمًا بديلًا عن الواقع، فكانت القراءة بوابته الأولى نحو الفلسفة والأدب، ومع تقدمه في الدراسة، برزت موهبته الفكرية، ليلتحق بمدرسة المعلمين العليا، حيث تعرف إلى أسماء ستصبح لاحقًا من رموز الفكر الفرنسي، وفي مقدمتها سيمون دي بوفوار، رفيقة عمره وشريكته الفكرية.

ارتبط اسم سارتر بالوجودية، وهي الفلسفة التي جعلت من الحرية جوهرًا للوجود الإنساني، فبحسب رؤيته، لا يولد الإنسان حاملًا معنى جاهزًا أو قدرًا مكتوبًا، بل يصنع نفسه عبر اختياراته وأفعاله، ومن هنا جاءت عبارته الشهيرة: «الوجود يسبق الجوهر»، التي أصبحت إحدى أكثر العبارات تداولًا في الفكر الحديث.

لكن فلسفة سارتر لم تكن تأملات نظرية معزولة عن الواقع، بل انعكست بوضوح في أدبه، ففي روايته الأشهر «الغثيان» رسم صورة إنسان يواجه عبث العالم وأسئلته الكبرى، بينما قدم في كتابه الضخم «الوجود والعدم» الأساس النظري لفلسفته، كما ترك بصمته في المسرح من خلال أعمال مثل «الذباب» و«لا مخرج» و«الأيدي القذرة»، حيث تحولت الخشبة إلى مساحة لمناقشة الحرية والمسؤولية والاختيار.

وخلال الحرب العالمية الثانية، شكلت تجربة الاحتلال الألماني لفرنسا نقطة تحول في حياته، فقد أدرك أن المثقف لا يمكن أن يظل متفرجًا على الأحداث، فانخرط في أنشطة المقاومة، وبدأت تتشكل لديه صورة «المثقف الملتزم» الذي يربط الفكر بالفعل، والكلمة بالموقف.

بعد الحرب، أصبح سارتر أحد أبرز الوجوه الثقافية في أوروبا، وأسهمت مجلته «الأزمنة الحديثة» في نشر أفكاره والتأثير في أجيال كاملة من الكتاب والمفكرين، كما تحولت الوجودية إلى تيار فكري واجتماعي اجتذب آلاف الشباب الباحثين عن معنى جديد للحياة بعد الدمار الذي خلفته الحرب.

سياسيًا، ظل سارتر حاضرًا في قلب المعارك الفكرية والإنسانية، فقد عارض الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وندد بحرب فيتنام، ودافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما انتقد الرأسمالية الغربية، دون أن يتردد في انتقاد التجربة السوفيتية حين رأى فيها قمعًا للحريات، وقد جعلته هذه المواقف شخصية مثيرة للجدل، لكنها كرست صورته كمفكر يضع المبادئ فوق الحسابات السياسية.

ومن أكثر المحطات شهرة في حياته رفضه جائزة نوبل للآداب عام 1964، في موقف نادر بتاريخ الجائزة، وبرر رفضه برغبته في الحفاظ على استقلاله الفكري، مؤكدًا أن الكاتب يجب ألا يتحول إلى مؤسسة رسمية أو رمز تمنحه السلطة شرعية خاصة.

وفي سنواته الأخيرة، ورغم تراجع حالته الصحية، واصل سارتر نشاطه الفكري والسياسي، وشارك في دعم الحركات الطلابية والعمالية، وظل حاضرًا في النقاشات الكبرى التي شهدها العالم خلال الستينيات والسبعينيات.

رحل سارتر في 15 أبريل 1980 عن عمر ناهز 75 عامًا، لكن أفكاره لم ترحل معه، فما زالت كتاباته تقرأ في مختلف أنحاء العالم، وما زالت أسئلته حول الحرية والمسؤولية والاختيار الإنساني حاضرة بقوة في زمن تتجدد فيه أزمات الإنسان وتحدياته، وبعد أكثر من قرن على ميلاده، يبقى جون بول سارتر واحدًا من أبرز الأصوات الفكرية التي دعت الإنسان إلى مواجهة نفسه أولًا، وإلى إدراك أن الحرية ليست امتيازًا مجانيًا، بل مسؤولية ثقيلة تصنع المعنى وتمنح الحياة قيمتها الحقيقية.