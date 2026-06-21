في عيد ميلادها.. قصة حب ميمي جمال مع حسن مصطفى

تحتفل اليوم الأحد 21 يونيو، الفنانة ميمي جمال، بعيد ميلادها الـ 85، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1981، لأب مصري وأم يونانية.

وقدمت ميمي جمال، مشوار فني حافل بالعديد من الأعمال البارزة والشهيرة، وعاشت أشهر قصة زواج بالوسط الفني مع زوجها الراحل حسن مصطفى.

ميمي جمال وحسن مصطفى

تعرفت ميمي جمال، على، حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له؛ بسبب طيبته الشديدة.

طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، وتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.

واستمرت زيجة (حسن وميمي) في البداية لمدة 3 سنوات، دون إنجاب؛ لرغبتهما في ذلك، بعدها رزقهما الله بالتوأم (نجلاء و نورا)، وكرَّسا حياتهما لابنتيهما.

قصة طلب الطلاق

كشفت الفنانة ميمى جمال، خلال أحد الحوارات التليفزيونية أنها طلبت الطلاق من الفنان الراحل حسن مصطفى مرة واحدة فقط خلال السنوات الطويلة التى جمعتهما، حيث أكدت أن الخيانة سبب طلبها، إلا أن الفنان الراحل أصر على بقائها بعصمته.

مشاركة زوجته بمسرحية مدرسة المشاغبين

كشفت الفنانة ميمي جمال أن زوجها الراحل حسن مصطفى كان يتمنى أن يرزق بولد، إلا أنها أنجبت بنتين توأم، ولم تحاول تكرار التجربة؛ بسبب ارتباطها الفني.

وتابعت ميمي جمال أن زوجها الفنان حسن مصطفى لم يساعدها فنيا، حتى أنه رفض مشاركتها في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين بدلا من سهير البابلي، حتى لا تتعرض للمقارنة، إلا أن القائمين على المسرحية أقنعوها بالانضمام.