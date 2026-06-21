باجي بالحرية.. آمال ماهر تشعل حماس جمهورها في حفل باريس

أحيت الفنانة آمال ماهر، حفل غنائي ساهر ليلة أمس السبت 20 يونيو، في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.

وأطلت آمال ماهر، على جمهورها في حفل باريس، بفستان أحمر طويل، وأدت باقة من أغانيها القديمة والحديثة، منها: (باجي بالحرية، عارف مين، سكة السلامة)، وغيرها.

أحدث أغاني آمال ماهر

وكانت طرحت آمال ماهر أحدث أغانيها بعنوان «باجى بالحرية»، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بالوطن العربى، وبمجرد طرح الأغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط إشادات واسعة بينهم.

«باجى بالحرية» من كلمات نور عبدالله وألحان مصطفى العسال وتوزيع رامى سمير وميكس وماستر خالد سند، وإشراف عام ريهام صبرى، وإخراج بسام الترك.

وطرحت آمال ماهر مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان خذلني، والتي تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.

وقدمت آمال ماهر والمطرب حمزة نمرة دويتو أغنية مصر وطن السلام خلال احتفالية وطن السلام المقامة بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ألبوم آمال ماهر

كانت أمال ماهر قد طرحت مؤخرا ألبومها الجديد حاجة غير، الذي تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين. ضم الألبوم 10 أغنيات كتب الشاعر نادر عبد الله منها 6 أغنيات، ليحظى بالنصيب الأكبر في العمل.

ومن بين أغاني الألبوم: أغنية حاجة غير من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، وأغنية ليه سكتوا؟ كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح.