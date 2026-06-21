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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المجتمع مليء بالقصص الإنسانية.. عايدة رياض تكشف أسباب تراجع ظهور الفنانين على الشاشة | خاص

عايدة رياض
عايدة رياض
تقى الجيزاوي

تحدّثت الفنانة عايدة رياض بصراحة عن واقع السينما والدراما في الوقت الحالي، مؤكدة أن تراجع ظهور بعض الفنانين لا يعود إلى ابتعادهم عن الساحة الفنية، وإنما إلى ضعف الحركة الإنتاجية وقلة الفرص المتاحة مقارنة بالسنوات الماضية.

وقالت عايدة رياض، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»: «السينما هي التي اختفت عنا وليست نحن من اختفينا»، موضحة أن وجود حركة إنتاجية أكبر من شأنه أن يتيح الفرصة أمام الفنانين للمشاركة في أكثر من عمل خلال العام، خاصة أصحاب الخبرات والتاريخ الطويل.

وأضافت أن الأزمة لا تتوقف عند الإنتاج فقط، بل تمتد إلى طبيعة النصوص المطروحة حاليًا، مؤكدة: «المشكلة الأساسية اليوم هي الورق والنصوص، فنحن نفتقد أعمالًا قوية وعميقة، رغم أن المجتمع مليء بالقصص الإنسانية التي تستحق أن تُروى».

وأشارت إلى أن أزمة بعض الأعمال الحالية تكمن في ضعف النصوص، موضحة أن المجتمع يزخر بالقصص الإنسانية القادرة على تقديم أعمال قوية ومؤثرة، لكنها تحتاج إلى معالجة درامية أكثر عمقًا واهتمامًا بالتفاصيل.

مسلسل «بابا وماما جيران»

وشاركت عايدة رياض في ماراثون دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بابا وماما جيران، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. ويتكون العمل من 15 حلقة، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، وهو من إنتاج صباح إخوان، وتأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم.

عايدة رياض اعمال عايدة رياض مسلسل بابا وماما جيران

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