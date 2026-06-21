موعد وتفاصيل حفل محمد حماقي بالقاهرة الجديدة ضمن «ليالي مصر»

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 26 يونيو الجاري، على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفلات «ليالي مصر»، التي تشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء.

شروط حضور حفل محمد حماقي

وأعلنت شركة تذكرتي طرح أربع فئات مختلفة من التذاكر أمام الجمهور، استعدادًا للأمسية التي ينتظر أن يقدم خلالها حماقي باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط أجواء موسيقية مميزة.

وفيما يتعلق بضوابط حضور الحفل، تقرر عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 12 عامًا، كما لن يُسمح بإعادة الدخول إلى ساحة الحفل بعد مغادرتها. وشددت الجهة المنظمة على رفض التذاكر التالفة أو غير الأصلية أو التي تم الحصول عليها من جهات غير معتمدة.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفل، والتي تتضمن منع إدخال المأكولات والمشروبات، إلى جانب حظر اصطحاب المظلات والكراسي داخل مقر الفعالية.

ألبوم محمد حماقي

وكان قد أطلق الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سمّعوني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

الألبوم تنوعت الألوان الموسيقية لأغنياته، حيث يحرص على تلبية كل الأذواق.

وتعاون حماقي في هذا الألبوم مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، كما طرح أغنية من ألحان الراحل محمد رحيم ضمن أغنيات الألبوم.

وجدد الفنان محمد حماقي التعاون مع الشاعر مصطفى ناصر للمرة الثانية، في أغنية "مشيتي" من ألبوم "سمعوني"، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وتعبر أغنية "مشيتي" عن المشاعر بشكل درامي مغزولة بكلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ديفيد أمين، هذا إلى جانب تولي المهندس أمير محروس مهمة الميكس والماستر.