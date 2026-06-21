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في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
سعيد فراج

تحل اليوم الأحد 21 يونيو، ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1929، ورحل عن عالمنا في 30 مارس عام 1977، عن عمر يناهز الـ 47 عامًا.

نشأة عبد الحليم حافظ

ولد عبد الحليم علي شبانة 21 يونيو 1929، في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية.

كان عبد الحليم هو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية.

وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام، وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيم الأب والأم حتى أخذه خاله الحاج متولي عماشة ليعيش معه، وهناك أصيب بالبلهارسيا في طفولته جراء لعبه مع الأطفال بترعة القرية.

إنقاذ عبد الحليم حافظ

قال الناقد والكاتب الصحفي محمود معروف: إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كاد أن يُقتل، بعد وفاة أمه «بهانة أحمد عماشة» إثر ولادته.

وأضاف "معروف"، في تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن عائلة العندليب تشاءمت منه، واقترحت إحدى السيدات أن ترضعه من أمه بعد أن توفيت، ليلحق بها عبد الحليم وهو طفل، ويموت معها، ولكن "علية" شقيقة عبد الحليم حافظ صرخت فيهم ومنعتهم من إرضاع أخيها من والدته وهي متوفاة.

وتابع قائلًا: "هناك سيدة تدعى «أمينة بنت الشيخ سيد» قامت بإرضاع العندليب عبد الحليم حافظ وهو طفل، من لبن ماعز لديها، لفترة طويلة".

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