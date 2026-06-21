قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول الفيديو .. القبض على شخصين لوّح أحدهما بإشارة خادشة لسائح بالأقصر
غياب مهاجم منتخب بلجيكا «جيريمي دوكو» عن مواجهة إيران بسبب أزمة صحية
ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب
الزمالك يضع تصميمًا مبدئيًا لفرع النادي الجديد بـ 6 أكتوبر.. مشروع رياضي واستثماري ضخم | شاهد
الكشف عن رولز رويس جوست توريست تروفي الجديدة.. صور
الموسم الرمضاني 2026.. كواليس مُثيرة يكشفها محمد علي رزق عن مسلسلي «درش» و«على قد الحب» | فيديو
مقترح برلماني لإنشاء مدارس مصرية بأوروبا .. ومنظومة رقمية لحماية المال العام
برلماني: أرض الزمالك الجديدة بأكتوبر في موقع متميز وتحيط بها مناطق طبية وتعليمية ورياضية|فيديو
نفاد كامل للتذاكر ومكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا
مهيب عبد الهادي يستعرض سيناريوهات منتخب مصر في دور الـ32 .. ويطرح سؤالًا للجماهير
حسين لبيب: توجيهات الرئيس السيسي أنهت أزمة فرع الزمالك بعد أكثر من 20 عامًا
بعد رحلة طويلة في الإعلام والأدب.. وفاة زياد عبد الفتاح عن 87 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموسم الرمضاني 2026.. كواليس مُثيرة يكشفها محمد علي رزق عن مسلسلي «درش» و«على قد الحب» | فيديو

الفنان محمد علي رزق مع أوركيد سامي
الفنان محمد علي رزق مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد علي رزق، في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، عن كواليس تألقه خلال الموسم الرمضاني 2026، وردود الفعل التي تلقاها على أعماله الأخيرة، مؤكدًا سعادته الكبيرة بنجاح الشخصيات التي قدمها هذا العام وتفاعل الجمهور معها.

وتحدّث محمد علي رزق عن مشاركته في مسلسل "درش"، مشيرًا إلى أن شخصية "هلال" التي قدمها حققت نجاحًا ملحوظًا، رغم كونها شخصية شريرة ضمن أحداث العمل، موضحًا أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير وأبدى انزعاجه من تصرفاتها، وهو ما اعتبره دليلًا على وصول الشخصية إلى المشاهدين بالشكل المطلوب.

وأضاف: "سعيد جدًا بردود الفعل على شخصية هلال، ورغم أن الشخصية شريرة والناس كانت متضايقة من تصرفاتها، فإن الكواليس كانت مليئة بالمرح والضحك، خاصة مع الفنان نضال الشافعي، الذي جسد دور شقيقي في الأحداث، وكانت بيننا كيمياء كبيرة انعكست على الشاشة".

وأكد رزق أن مسلسل "درش" كان من التجارب المميزة في مشواره الفني، مشيدًا بجميع عناصر العمل من ممثلين ومخرج وفريق إنتاج، لافتًا إلى أن روح التعاون والمحبة كانت سببًا رئيسيًا في خروج العمل بصورة نالت إعجاب الجمهور.

كما تحدّث عن مشاركته في مسلسل "على قد الحب"، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، حيث قدم من خلاله جانبًا جديدًا من قدراته التمثيلية، وهو ما أسعده كثيرًا.

وقال: "مسلسل (على قد الحب) تجربة مختلفة ومميزة جدًا بالنسبة لي، وسعيد للغاية بردود الفعل التي تلقيتها من الجمهور بعد عرض العمل، كما استمتعت بالعمل مع جميع أفراد فريق المسلسل الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا".

وعلى صعيد السينما، كشف محمد علي رزق عن انتهائه من تصوير فيلم "طه الغريب"، مؤكدًا أن الفيلم يحمل طبيعة خاصة ومختلفة عن الأعمال التي قدمها من قبل، ويتضمن العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأوضح: "انتهيت من تصوير فيلم (طه الغريب)، وأعتبره تجربة سينمائية مختلفة ومهمة بالنسبة لي، والفيلم يحمل الكثير من التفاصيل والمفاجآت التي أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض".

واختتم محمد علي رزق حديثه بالتعبير عن امتنانه للجمهور الذي يحرص على متابعة أعماله ودعمه باستمرار، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تحقق المتعة للمشاهد وتضيف إلى رصيده الفني.

شاهد الفيديو:


https://youtube.com/shorts/xnoWvryRPgE?si=rmqWyItWqAb_1N1n

محمد علي رزق اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

شركه الصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع هبوطا أرضيا بشارع مصطفى النحاس ويؤكد سلامة الشبكات| صور

بائع متجول

ركلات في البطن وصرخات.. بائع متجول يعتدي على فتيات في شارع فيصل

صورة أرشيفية

المدارس السبب.. تفاصيل جديدة بشأن رسوب طلاب الشهادات الدولية بمواد الهوية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| فضل شاكر مهدد بالعمى بسبب هذا المرض.. لماذا ينجذب البعوض إلى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد