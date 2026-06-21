الموسم الرمضاني 2026.. كواليس مُثيرة يكشفها محمد علي رزق عن مسلسلي «درش» و«على قد الحب» | فيديو

كشف الفنان محمد علي رزق، في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، عن كواليس تألقه خلال الموسم الرمضاني 2026، وردود الفعل التي تلقاها على أعماله الأخيرة، مؤكدًا سعادته الكبيرة بنجاح الشخصيات التي قدمها هذا العام وتفاعل الجمهور معها.

وتحدّث محمد علي رزق عن مشاركته في مسلسل "درش"، مشيرًا إلى أن شخصية "هلال" التي قدمها حققت نجاحًا ملحوظًا، رغم كونها شخصية شريرة ضمن أحداث العمل، موضحًا أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير وأبدى انزعاجه من تصرفاتها، وهو ما اعتبره دليلًا على وصول الشخصية إلى المشاهدين بالشكل المطلوب.

وأضاف: "سعيد جدًا بردود الفعل على شخصية هلال، ورغم أن الشخصية شريرة والناس كانت متضايقة من تصرفاتها، فإن الكواليس كانت مليئة بالمرح والضحك، خاصة مع الفنان نضال الشافعي، الذي جسد دور شقيقي في الأحداث، وكانت بيننا كيمياء كبيرة انعكست على الشاشة".

وأكد رزق أن مسلسل "درش" كان من التجارب المميزة في مشواره الفني، مشيدًا بجميع عناصر العمل من ممثلين ومخرج وفريق إنتاج، لافتًا إلى أن روح التعاون والمحبة كانت سببًا رئيسيًا في خروج العمل بصورة نالت إعجاب الجمهور.

كما تحدّث عن مشاركته في مسلسل "على قد الحب"، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له، حيث قدم من خلاله جانبًا جديدًا من قدراته التمثيلية، وهو ما أسعده كثيرًا.

وقال: "مسلسل (على قد الحب) تجربة مختلفة ومميزة جدًا بالنسبة لي، وسعيد للغاية بردود الفعل التي تلقيتها من الجمهور بعد عرض العمل، كما استمتعت بالعمل مع جميع أفراد فريق المسلسل الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا".

وعلى صعيد السينما، كشف محمد علي رزق عن انتهائه من تصوير فيلم "طه الغريب"، مؤكدًا أن الفيلم يحمل طبيعة خاصة ومختلفة عن الأعمال التي قدمها من قبل، ويتضمن العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأوضح: "انتهيت من تصوير فيلم (طه الغريب)، وأعتبره تجربة سينمائية مختلفة ومهمة بالنسبة لي، والفيلم يحمل الكثير من التفاصيل والمفاجآت التي أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض".

واختتم محمد علي رزق حديثه بالتعبير عن امتنانه للجمهور الذي يحرص على متابعة أعماله ودعمه باستمرار، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا إلى تقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تحقق المتعة للمشاهد وتضيف إلى رصيده الفني.

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