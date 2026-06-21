قعدت أعيط.. نيللي كريم تروى كواليس فقدانها النطق في مسلسل سقوط حر

كشفت النجمة نيللي كريم عن واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية، وذلك أثناء حديثها في برنامج "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين على قناة الجديد، حيث روت نيللي تفاصيل صادمة عن فقدانها للنطق خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل "سقوط حر".

وتابعت أن الأزمة وقعت أثناء تصوير مشاهد داخل مستشفى للأمراض النفسية، حيث كانت تجسد شخصية تعاني من حالة "كتاتونيا" وترفض الكلام، مشيرة إلى أنها عاشت في أجواء الشخصية لفترة طويلة وصلت إلى شهرين دون حوار تقريبًا، ما جعلها تدخل في تفاصيل الحالة بشكل عميق.

وأوضحت نيللي كريم، أنه خلال أحد المشاهد التي كان مطلوبًا منها فيه النطق باسمها، فوجئت بعدم قدرتها على الكلام، مرادفة: "المفروض عندي مشهد مع الدكتور وبيحاول يخليني انطق اسمي وهو ملك وأنا ركزت في الوقت دا على المشهد دخلت كل التفاصيل دي جوا دماغي، تخيل بقى بقالي شهرين مفتحتش بوقي مش بتتكلم يعني معناه كل عضلات البوق مش هتتحرك بسهولة".



وأضافت نيللي كريم: "المخرج قال أكشن المفروض أقول وأنطق الاسم لقيت نفسي مقدرتش وفجاة لقيت إن عضلات بوقي مش بتتحرك وفقدت النطق مش هزار، واستوعبت دا وابتديت أعطيت انا مش عارفة انطق عضلات بوقي وقفت، واتخضيت، والمخرج قال ستوب بلاش عياط وأنا في حتة تانية وفي مصيبة تانية بتحصل".