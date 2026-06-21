نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

شارك المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للنجم الأمريكي العالمي جيانكارلو إسبوزيتو "Giancarlo Esposito"، بطل المسلسل الشهير "Breaking Bad ، وهو ينطق الشهادتين ويؤدي الصلاة مع فريق العمل .



وأوضح “آل الشيخ” أن النجم إسبوزيتو شارك فريق العمل الصلاة في المسجد وذلك بعد فترة من مشاركته في تصوير فيلم "سفن دوجز" ، وأكد أنه شعر بارتياح كبير تجاه المسلمين أثناء فترات تصويره للأعمال السينمائية داخل المملكة العربية السعودية.

وكتب “آل الشيخ” عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "نجم فيلم سفن دوج و Breaking bad جيانكارلو اسبوزيتو ينطق الشهادتين ويشارك فريق العمل الصلاة يوم أمس في المسجد بعد ارتياحه من التعامل مع المسلمين أثناء التصوير في المملكه العربية السعودية والفيديو له أمس مع موظفين شركة صلة الحمد لله".



وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد العرض الأول لفيلم «7DOGS» في دور السينما المغربية، وذلك ابتداءً من 18 يونيو الجاري.



فيلم «7 Dogs»

ويُعد فيلم «7 Dogs» من الأعمال التي حظيت باهتمام واسع منذ الإعلان عنها، وسط ترقب من الجمهور لموعد طرحه في دور العرض خارج المنطقة العربية، خاصة بعد الحملات الترويجية التي رافقت الفيلم خلال الفترة الماضية

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die.

يضم الفيلم كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.

يعرض الفيلم حاليا في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .