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تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية

فيلم 7 dogs
فيلم 7 dogs
تقى الجيزاوي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد العرض الأول لفيلم «7DOGS» في دور السينما المغربية، وذلك ابتداءً من 18 يونيو الجاري.

وشارك تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» مجموعة من الصور من المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، والذي جمع عددًا من أبطاله وصناعه، من بينهم مونيكا بيلوتشي، أحمد عز، جيانكارلو إسبوزيتو، إلى جانب المخرجين عادل العربي وبلال فلاح.

وكتب تركي آل الشيخ: «لقاءات خاصة وأجواء إعلامية مميزة بحضور نجوم فيلم 7DOGS مونيكا بيلوتشي وأحمد عز وجيانكارلو إسبوزيتو مع المخرجين عادل العربي وبلال فلاح في بلدهم الأم المغرب، احتفالًا بانطلاق عروض 7DOGS في صالات السينما المغربية ابتداءً من 18 يونيو، في موعد جديد مع جمهور المغرب لاكتشاف أضخم الإنتاجات السينمائية العربية».

فيلم «7 Dogs»

ويُعد فيلم «7 Dogs» من الأعمال التي حظيت باهتمام واسع منذ الإعلان عنها، وسط ترقب من الجمهور لموعد طرحه في دور العرض خارج المنطقة العربية، خاصة بعد الحملات الترويجية التي رافقت الفيلم خلال الفترة الماضية

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.  

يعرض الفيلم حاليا في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

تركي آل الشيخ فيلم «7Dogs» ابطال فيلم 7 dogs

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