قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الدولة تضمن استدامة أموال المعاشات لعقود مقبلة وتواصل تطوير منظومة التأمينات
دنيا سمير غانم تلتقط الصور مع الأطفال بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف
فيفا يجبر منتخبا في كأس العالم على تغيير قمصانه.. تفاصيل
ميدو: حمزة عبدالكريم «مفيش زيه» .. وأتمنى إعارته لأحد أندية الليجا
القبض على عاطل سرق «كابل كهربائي» من ورشة نجارة في الجيزة
ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشادة بين مجند وشخص أجنبي بمحطة مترو العباسية
ضياء رشوان: ثورة 30 يونيو كانت النهاية الفعلية لجماعة الإخوان الإرهابية
وفاة عم الفنان حميد الشاعري
الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته
البابا تواضروس: الرئيس السيسي بدأ العاصمة الجديدة بالمسجد والكنيسة لتكون البداية "روحية"
فخري الفقي: تراجع التضخم يمنح المواطنين مكاسب حقيقية رغم ارتفاع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسميًا.. عرض فيلم «7 Dogs» في الولايات المتحدة بدءًا من 26 يونيو

7dogs
7dogs
يارا أمين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد طرح فيلم 7 Dogs في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر تركي آل الشيخ بوستر الفيلم، معلّقًا: «7DOGS قادم إلى الولايات المتحدة ابتداءً من 26 يونيو».

ويُعد فيلم «7 Dogs» من الأعمال التي حظيت باهتمام واسع منذ الإعلان عنها، وسط ترقب من الجمهور لموعد طرحه في دور العرض خارج المنطقة العربية، خاصة بعد الحملات الترويجية التي رافقت الفيلم خلال الفترة الماضية

أبطال فيلم «dogs 7»

الفيلم تأليف المستشار تركي آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن بطولة  كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومنة شلبي وتارا عماد وهنا الزاهد وهالة صدقي  وناصر القصبي وسيد رجب ومن إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، اللذين شاركا في إخراج الجزء الجديد من سلسلة الأكشن العالمية الشهيرة Bad Boys Ride or Die. 

يضم الفيلم  كوكبة من نجوم السينما العالميين، من أبرزهم جيانكارلو إسبوزيتو نجم Breaking Bad وThe Mandalorian، والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بطلة The Matrix Reloaded، ونجم بوليوود سلمان خان أحد أبرز وجوه سلسلة Tiger، والعملاق الهندي سانجاي دوت بطل فيلم Vaastav وساندي بيلا.

ويجسد كريم عبدالعزيز دور غالي أبو داوود الذي يعد أحد أخطر أعضاء منظمة سرّية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يجبر علي التعاون مع ظابط الإنتربول خالد العزازي الذي يجسد دوره احمد عز لمحاربة هذه العصابة.  

يعرض الفيلم حاليا في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي .

المستشار تركي آل الشيخ 7 dogs فيلم 7 Dogs الولايات المتحدة الأمريكية كريم عبدالعزيز أحمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: التحول الرقمي ينهي معاناة أصحاب المعاشات.. وصرف المستحقات خلال 72 ساعة في حالات الوفاة

الأحوال الشخصية

العدالة التوافقية… رؤية جديدة لإنقاذ الطفل من نزاعات الأحوال الشخصية

أحمد موسى

أحمد موسى: تطوير منظومة التأمينات والمعاشات ثمرة عقود من الإصلاح لخدمة ملايين المصريين

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

طرح البوسترات الفردية لمسلسل "underage"

ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage
ابطال مسلسل Underage

في أحدث ظهور.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم
سارة سلامة تثير الجدل بملابسها من الجيم

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد