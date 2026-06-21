فى ذكراهما.. قصة حب ووفاة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

تحل اليوم، ذكري ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، هو اليوم ذاته الذي رحلت فيه سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسني.

قصة جمعت السندريلا والعندليب

هناك العديد من الاشياء التي جمعت بين الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، ليس في في يوم الميلاد والوفاة، فاليوم الذي ولد فيه المطرب الشهير بالعالم العربي، هو ذاته الذي رحلت فيه الفنانة سعاد حسني.

قصة حب سعاد حسني وعبد الحليم حافظ

كما جمع الحب بيهم، حيث بات من المؤكد ان علاقه حب كبيرة جمعت بيت الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني، بينما يرجح البعض ان هناك زواج جمع بين الطرفين، وفئة اخري تنفي هذا الزواج، وهذا النفي ياتي من قبل أسرة “عبد الحليم حافظ”، بينما تؤكد أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ان الزواج حدث بالفعل، وقد نشروا صورة الس عقد زواج، فيما صدق الإعلامي الراحل مفيد فوزي علي كلامهم، قبل رحيله.

قصة وفاة السندريلا والعندليب الأسمر

واخيرا ومن بين الاشياء المشتركة بين الطرفين، هما انهم فارقوا الحياة خارج وطنهم وتحديدًا في مدينة الضباب" باريس"، حيث سافر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الي هناك في احدي المستشفيات لتلقي العلاج وتوفي هناك، فيما عاشت سعاد حسني سنواتها الاخيرة هناك، حيث سافرت لتلقي العلاج، ولم تعود بعد ان وجدث جميع جثتها أسفل العمارة التي كانت تقيم فيها في شقة صديقتها نادية يسري ، ليشكل هذا الرحيل لغز كبير حتي يومنا هذا.