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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراها.. آخر مناسبة حضرتها سعاد حسني.. تفاصيل

سعاد حسني
سعاد حسني
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة سعاد حسني، سندريلا الشاشة العربية وأيقونة الجمال والفن التي أسرت قلوب الجماهير في الوطن العربي بأعمالها الاستثنائية وشخصيتها الساحرة.

طفولة سعاد حسني

ولدت سعاد حسني في 26 يناير 1943، في حي بولاق بالقاهرة، لعائلة فنية. والدها محمد حسني البابا كان من أعظم الخطاطين العرب، كانت سعاد الأخت العاشرة بين 16 أخاً وأختاً، معظمهم غير أشقاء من والدها ووالدتها، ومن أشهر أشقائها الفنانة نجاة الصغيرة.

لم تتلق سعاد التعليم في المدارس، واكتفت بتعلّم أساسيات القراءة والكتابة في المنزل، لكن موهبتها الفطرية كانت كافية لتجعلها نجمة فريدة في عالم الفن.

البداية الفنية

بدأت سعاد حسني رحلتها الفنية من خلال برنامج الأطفال الإذاعي “بابا شارو”، واشتهرت بأغنية “أخت القمر”، أما دخولها عالم السينما فكان عن طريق الصدفة، عندما اكتشفها الكاتب عبد الرحمن الخميسي، الذي تنبأ لها بالنجومية قائلاً: “هذه البنت نجمة!”.


حسن ونعيمة.. شهادة ميلاد فنية

خطت سعاد أولى خطواتها السينمائية بدور “أوفيليا” في مسرحية هاملت، قبل أن تُرشح لدور البطولة في فيلم “حسن ونعيمة” مع المخرج هنري بركات،كان هذا الفيلم انطلاقة حقيقية لها، حيث أسس لمكانتها كواحدة من أعظم نجمات السينما المصرية.

محطات سينمائية

قدمت سعاد حسني خلال مسيرتها الفنية ما يزيد على 91 فيلماً و8 مسلسلات إذاعية، ومن أبرز أعمالها السينمائية: “حسن ونعيمة” و“الزوجة الثانية” و“صغيرة على الحب” و“أين عقلي” و“شفيقة ومتولي” و“الكرنك” و“خلي بالك من زوزو”. 

تميزت في الأفلام الغنائية، وكان فيلم “خلي بالك من زوزو” علامة فارقة في مشوارها، حيث حقق نجاحًا كبيرًا واستمر عرضه في دور السينما لفترات طويلة.

آخر أعمالها

كان آخر أفلامها هو “الراعي والنساء” عام 1991، الذي شاركت فيه مع أحمد زكي ويسرا. كما تألقت في المسلسل الشهير “هو وهي”، الذي جمعها مجددًا بأحمد زكي في ثنائي ساحر.

أخر مناسبة حضرتها سعاد حسني قبل الرحيل

وكشفت جيهان شقيقة سعاد حسني عن أخر مناسبة حضرتها سعاد حسني قبل رحيلها كان عيد ميلاد ابنتها ، حيث جائت وقتها سعاد من باريس لحضور الحفل.

وأضافت جيهان خلال حلوها ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي أن سعاد حسني وقتها كانت فى باريس وحرصت على القدوم إلى القاهرة لحضور حفل عيد ميلاد والاطمئنان على والدتها والتى كانت تعيش فترة مرضها الأخيرة.

وفاة سعاد حسني 
امتلأت حياة سعاد حسني بالأسرار، وكانت نهايتها صدمة للكثيرين، توفيت في لندن عام 2001، تاركة خلفها إرثًا فنيًا خالدًا وقصة حياة استثنائية لن ينساها الجمهور.

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