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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا والصيف.. تفاصيل ألبوم نوال قبل طرحه اليوم

نوال
نوال
سعيد فراج

تستعد الفنانة نوال، لطرح ميني ألبوم جديد لها، يحمل اسم أنا والصيف، وذلك مساء اليوم السبت 21 يونيو. 

ويتضمن ميني ألبوم، نوال، 3 أغاني، هي على النحو التالي: 

  1. وسط جدة، من كلمات: عبد الله الملحم، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: د. عدنان عبد الله. 
  2. ما أجملك، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: جيهون. 
  3. ما هو وقتك، من كلمات: سعود النايف، ألحان: فيصل المحمد، توزيع موسيقي: عمر صباغ. 

ويحمل ميني ألبوم نوال، الجديد، اسم “أنا والصيف”؛ ليأتي معبرا ومتزامنا مع الموسم الصيفي. 

نوال - أنا وعزوف

كانت إحدى شركات الإنتاج الفني، طرحت ألبوم الفنانة نوال الجديد «أنا وعزوف»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، و3 منصات للموسيقى.

وتضمن ألبوم أنا وعزوف لـ نوال الكويتية، 7 أغانٍ، جميعها من ألحان “عزوف”، وهي على النحو التالي:

أغنية «قدرت تنام» من كلمات: فيصل السيدري، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية «ماني بندٍ لك» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنية «وداع أفضل» من كلمات: نجلا المحيا، وتوزيع موسيقي: عمر الصباغ.

أغنية «فداك» وهي من كلمات: ياسر التويجري، وتوزيع موسيقي: مشاري أبو جواد.

أغنية «فخاطرك لكن» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: مروان.

أغنية «يا لايم المشتاق» من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغنية «ابلشتني» من كلمات: محمد الشهري، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغاني نوال

في منتصف شهر يونيو 2024، طرحت أغنية الفنانة نوال، الجديدة التي تحمل اسم “العالم أنت”، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب و3 منصات للموسيقى.

أغنية العالم أنت لـ نوال الكويتية، من كلمات سعاد الصباح، ألحان أنور عبدالله، توزيع موسيقي محمد صالح.

وكان أحدث أعمال نوال هو غناء تتر مسلسل “صيد العقارب” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب” لـ نوال الكويتية، تحمل اسم “كنا واحد واتقسمنا”، من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أحمد إبراهيم. 

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