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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسري نصر الله يكشف سر عدم حب عادل إمام لـ "الحريف" وتعاونه مع يوسف شاهين

يسري نصر الله
يسري نصر الله
أحمد إبراهيم

كشف المخرج يسري نصر الله عديد من الأسرار والتفاصيل فى حياته الشخصية والعملية خلال استضافته فى برنامج الرحلة مع الإعلامية ريهام السهلي. 

وتحدث يسري نصر الله عن شقيقته ناهد نصر الله قائلا : أنا وشقيقتى قريبين من بعضنا البعض وهى شخصية  واقعية وأنا عكسها يمكن أن أكون حالما أكتر، ولما “الصماويل بتفك” في التصوير بترجعني تاني، وهي بني آدمة أوي ومش حاسة أنها لوحدها في العالم. 

طفولة يسري نصر الله  

وتطرق يسري نصر الله فى حديثه الى مرحلة الطفولة : طفولتي أنا وأختي ناهد لم تكن سعيدة، والدي كان قاسيا جدًا وعيشنا فترة كبيرة لوحدنا بعد انفصال أهلنا، فالطفولة لم تكن سهلة، كما أننى منذ طفولتي وتحديدا فى عمر 6 سنين كنت على يقين أن مهما حدث معي ساسلك نفس الطريق لاصبح مخرجا سينمائيا. 

تعاون يسري نصر الله مع يوسف شاهين 

وأشار يسري نصر الله عن علاقته بالمخرج يوسف شاهين : “لم أكن احب أفلام يوسف شاهين حتى مشاهدتى لفيلم عودة الأبن الضال، ودفعنى ذلك لنظرة مختلفة للسينما فى مصر وأن من الممكن تقديم أعمال غير دعائية، كما أن يوسف شاهين كان غول، وعمره ما كان ”يتمسكن في عصبيته، والجيل ده كله كانوا أدرجية كبار".

واوضح يسري نصر الله: عادل إمام لم يحب فيلم الحريف إطلاقًا، وكان يشعر طوال الفيلم أنه “اتلوى دراعه”، أما عن تعاونى مع عبلة كامل هي فرضت نفسها على فيلم “المدينة” حيث أصرت على تقديم شخصية أم بسمة، وبرغم من تحذيرى لها حيث قلت لها “إنتي مجنونة دي من سنك”، ولكن وجدتها تصر على تقديم الشخخصية وبالفعل استطاعت أن تقدمها بصورة جيدة. 

يسري نصر الله المخرج يسري نصر الله يوسف شاهين عادل إمام عبلة كامل

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