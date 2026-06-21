مسلسل ممكن الحلقة 17.. نادين نسيب نجيم وزينة مكي في مواجهة مشتعلة

شهدت الحلقة 17 من مسلسل «ممكن» أحداثًا مثيرة ومواجهات حاسمة غيّرت مصير العديد من الشخصيات، لتواصل الحلقات تصاعدها الدرامي وتصدرها اهتمام الجمهور.

وكانت زينة مكي من أبرز نجوم الحلقة، حيث قدمت أداءً قويًا ومؤثرًا، خاصة في مشاهد انهيار شخصية ملك بعد انكشاف خيانتها وخسارتها لزياد، لتنجح في إظهار التناقض بين الندم والضعف والخوف من فقدان أسرتها، وهو ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين.

تفاصيل مسلسل ممكن

كما شهدت الحلقة مواجهة عنيفة بين زياد وكريم بعد اكتشاف الخيانة، وانتهت بقرار زياد الانفصال عن ملك، بينما واصلت نور رحلتها في التخلص من ماضيها واستطاعت إثبات موهبتها في مسابقة التصاميم وسط إعجاب الحضور.

وفي خط آخر، ازدادت جرائم مازن بعدما مارس عنفه ضد نسرين وحبسها، كما عاشت شخصيات أخرى أزمات متلاحقة، بينما قدم ظافر العابدين مشاهد إنسانية مؤثرة خلال جلسات العلاج من الإدمان التي كشفت حجم الألم والانكسار الذي يعيشه.

واختُتمت الحلقة بمفاجأة صادمة بعد اكتشاف سلمى وجود جود وسعاد معًا، لتفتح النهاية بابًا واسعًا للتساؤلات حول مصير العلاقات والصراعات في الحلقات المقبلة.

وتواصل حلقات «ممكن» المعروضة على منصة شاهد تحقيق تفاعل جماهيري واسع بفضل تصاعد الأحداث، وقوة الأداء التمثيلي لنجوم العمل وفي مقدمتهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، وزينة مكي.

ويواصل مسلسل «ممكن» تحقيق انتشار واسع عبر منصة «شاهد»، متصدراً قوائم المشاهدة في عدد من الدول العربية، كما يحظى بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت العديد من مشاهده ومواقفه حديث الجمهور يومياً.

يعرض مسلسل "ممكن" من الاحد للخميس عبر منصة "MBC شاهد" في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

أبطال مسلسل "ممكن"

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، أنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان صادق الصباح، وتأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.