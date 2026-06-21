نادين نجيم: «نور» من أصعب وأجرأ الشخصيات والكيمياء مع ظافر صنعت الفارق

أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الجماهيري الذي يحققه مسلسل «ممكن»، وبردود الفعل الواسعة التي صاحبت عرضه، مؤكدة أن النجاح هو ثمرة مجهود جماعي شارك فيه جميع صُنّاع العمل.

وأشادت نادين بالثنائية التي جمعتها بالفنان ظافر العابدين، حيث حظيت علاقة «نور» و«زياد» بتفاعل كبير من الجمهور، كما ساهم الانسجام بينهما في وصول المشاعر والصراعات الدرامية بشكل صادق ومؤثر إلى المشاهدين.

نادين نجيم تكشف أسرار نور

وكشفت نادين أن شخصية «نور» تختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها شعرت بالحيرة والارتباك في بداية التصوير بسبب تعقيد الشخصية وتركيبتها النفسية الخاصة، وقالت: «الشخصية جديدة عليّ وما بتشبهني نهائياً، وكنت مرتبكة ببداية تصويرها».

وأضافت أنها تساءلت في البداية عن طبيعة جرأة العمل، وهل تكمن في الطرح والفكرة، موضحة أن الجرأة الحقيقية ليست في المشاهد بقدر ما هي في مناقشة قضايا موجودة في الواقع بشكل أعمق.

ويواصل مسلسل «ممكن» تحقيق انتشار واسع عبر منصة «شاهد»، متصدراً قوائم المشاهدة في عدد من الدول العربية، كما يحظى بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت العديد من مشاهده ومواقفه حديث الجمهور يومياً.