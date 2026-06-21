وفاء عامر: أعود للسينما قريبًا بفيلم ضخم

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها تعيش حالة من الاستقرار الفني في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها أصبحت تمتلك رفاهية الاختيار بين الأعمال المعروضة عليها، سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية.

وقالت وفاء عامر إنها تفضل التمهل في اختيار أعمالها الفنية، بحيث تكون كل مشاركة جديدة إضافة حقيقية لمسيرتها، وليس مجرد تواجد فني فقط.

وكشفت الفنانة عن استعدادها للعودة إلى السينما قريبًا من خلال فيلم جديد وصفته بأنه ضخم، دون الكشف عن تفاصيله أو فريق العمل، مؤكدة أن المشروع ما زال في مرحلة التحضير وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

أعمال وفاء عامر

وفي الدراما التليفزيونية، تخوض وفاء عامر بطولة مسلسلها الجديد "المصحة"، حيث تواصل تصوير مشاهدها في العمل المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تشويقي، حول صراع قوي بين زوجتين لرجل واحد، تتصاعد بينهما مشاعر الغيرة والحقد ومحاولات الانتقام، وسط توترات نفسية وأحداث مشوقة.

كما تتشابك خيوط القصة مع جانب بوليسي، حيث يظهر ضابط شرطة ضمن الأحداث في محاولة لكشف لغز جريمة غامضة في قضية مليئة بالأسرار والتحولات الدرامية.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، ويُتوقع أن يقدم معالجة مختلفة تمزج بين الصراع النفسي والإثارة البوليسية، ما يعزز من حالة الترقب حوله قبل عرضه.

أعمال صنعت نجومية وفاء عامر

قدمت الفنانة وفاء عامر خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال التي أسهمت في ترسيخ مكانتها داخل الساحة الفنية، حيث شاركت في أعمال درامية بارزة من بينها "ذئاب الجبل" و “ليالي الحلمية” و “رأفت الهجان” و “أقوى من الطوفان” ، والتي شكلت محطات مهمة في بدايات انتشارها.

وانتقلت لاحقًا إلى السينما لتشارك في أعمال مع كبار نجوم الكوميديا والدراما كان أبرزهم عادل إمام، ما ساعدها على توسيع قاعدة جمهورها، قبل أن تتدرج في أدوارها من الشخصيات المساعدة إلى أدوار أكثر عمقًا وتأثيرًا، لتثبت حضورها كواحدة من أبرز نجمات جيلها.

ومن أهم أعمالها على شاشة السينما فيلم "كف القمر" و"حين ميسرة"

ومع مرور الوقت، أصبحت وفاء عامر من الأسماء البارزة في الدراما المصرية، بفضل تنوع أدوارها وقدرتها على تقديم شخصيات مركبة تجمع بين القوة والدراما والبعد الإنساني، ما جعلها تحظى بثقة الجمهور وصناع الدراما على حد سواء.