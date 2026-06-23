تعيين سامح مجاهد مديرا للمسرح القومي خلفا لأيمن الشيوي

نشر الفنان أيمن الشيوي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه تعيين الفنان سامح مجاهد مديرًا للمسرح القومي خلفًا له، وذلك لمدة عام.

وكتب أيمن الشيوي : ألف مبروك للفنان القدير سامح مجاهد صدور قرار وزيرة الثقافة بندبه مديرًا للمسرح القومي لمدة عام، ألف مبروك وبالتوفيق.

أيمن الشيوي يحتفل بعيد ميلاده

من ناحية أخرى يحتفل الفنان أيمن الشيوي، اليوم الثلاثاء 23 يونيو، بعيد ميلاده، بعدما نجح على مدار سنوات في تقديم مسيرة فنية متنوعة جمع خلالها بين الدراما والسينما والمسرح، إلى جانب حضوره البارز في العمل الأكاديمي والإداري.

ولد ايمن الشيوي في 23 يونيو عام (1964) بمركز أجا محافظة الدقهلية.

حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام (1986).

وحصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام (1991).

أعمال أيمن الشيوي

وشارك أيمن الشيوي في العديد من الأعمال الدرامية التي عرفه الجمهور من خلالها، من بينها: «الحفار»، و«مخلوق اسمه المرأة»، و«حدائق الشيطان»، و«امرأة فوق العادة»، و«إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان»، و«شيخ العرب همام»، و«الدالي»، و«فرح العمدة»، و«الخواجة عبد القادر»، و«الصفعة»، و«سرايا عابدين»، و«كلبش 2»، و«عائلة الحاج نعمان»، و«قابيل».

وفي السينما، سجل حضوره من خلال عدد من الأفلام، أبرزها "همام في أمستردام" مع محمد هنيدي، و"شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا، و"جوه اللعبة" مع مصطفى قمر، و"القرموطي في أرض النار" بطولة أحمد آدم.

فيلم «همام في أمستردام»

وتعد مشاركته في فيلم «همام في أمستردام» واحدة من أبرز محطاته الفنية، إذ حققت الشخصية التي قدمها تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور، وأسهمت في زيادة حضوره وانتشاره لدى المشاهدين.