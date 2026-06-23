محمود الليثي: كنت أحلم بالسير على خطى ياسين التهامي

كشف المطرب محمود الليثي عن أبرز المحطات التي أثرت في مشواره الفني، مؤكدًا أن حبه للإنشاد الديني في بداياته دفعه للتأثر بالشيخ ياسين التهامي، قبل أن يتجه إلى الغناء الشعبي الذي كان يحلم بتقديمه على نهج كبار نجومه.

وقال الليثي، خلال استضافته في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إنه كان يتمنى أن يسير على خطى ياسين التهامي في عالم الإنشاد، مشيرًا إلى أن الأغنية الشعبية تأثر فيها بشكل كبير بكل من أحمد عدوية وحكيم، معتبرًا أن عدوية صاحب الفضل في تأسيس الأغنية الشعبية بشكلها المعروف، بينما نجح حكيم في تطويرها ونشرها على نطاق واسع



