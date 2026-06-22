محمود الليثي: بحب أنزل أقعد في قهاوي في كل المناطق الشعبية وأتعامل مع الناس

حل المطرب محمود الليثي، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".



وقال محمود الليثي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" أحمد السبكي قالي كان عايز أغنية لفيلم علي ربيع واتصلت بالمطرب عبد الباسط حمودة وباتشان وغنينا سطلانة ".

وتابع محمود الليثي:" أغنية سطلانة خدت شهرة كبيرة والناس بتحب الفرفشة ".

وأكمل محمود الليثي:" انا بحب انزل أقعد في قهاوي في كل المناطق الشعبية واتعامل مع الناس في الشارع طبيعي ".

ولفت محمود الليثي:" وانا بحب أسمع الناس بتقول ايه وبيحبوا يسمعوا أغاني عاملة إزاي ".

