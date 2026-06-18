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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمرو الليثي: تعزيز التعاون الإعلامي مع هيئة الاستعلامات يدعم الصورة الذهنية لمصر ويخدم قضايا العالم الإسلامي

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي
أ ش أ

أكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي مع الهيئة العامة للاستعلامات، لما له من دور محوري في دعم الصورة الذهنية للدولة المصرية، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، فضلاً عن الإسهام في خدمة قضايا العالم الإسلامي إعلامياً وثقافياً.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الليثي إلى السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قدم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالته الوطنية.

وخلال اللقاء، أشاد الليثي بالخبرات الدبلوماسية والإعلامية التي يتمتع بها السفير علاء يوسف، مؤكداً أن هذه الخبرات تمثل إضافة مهمة للعمل الإعلامي المؤسسي وتعزيز التواصل الخارجي.

دعم التواصل الإعلامي بين دول العالم الإسلامي

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والهيئة العامة للاستعلامات في المجالات الإعلامية والثقافية، بما يسهم في دعم التواصل الإعلامي بين دول العالم الإسلامي، وإبراز الجهود التنموية والثقافية والحضارية التي تشهدها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

واتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الإعلامية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى المؤسستين، بما يخدم القضايا المشتركة، ويعزز نشر الرسالة الإعلامية الهادفة، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب.

ومن جانبه، أعرب السفير علاء يوسف عن تقديره للدور الذي يقوم به اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في دعم التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء، مؤكداً حرص الهيئة العامة للاستعلامات على تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور عمرو الليثي إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي الهيئة العامة للاستعلامات الصورة الذهنية العالم الإسلامي

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