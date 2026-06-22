عم المجال كله.. عمرو أديب يرقص مع محمود الليثي على الهواء

حل المطرب محمود الليثي، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال الإعلامي عمرو اديب، بالرقص مع المطرب محمود الليثي على الهواء على أنغام اغنية “ عم المجال كله ”.

وفي سياق آخر، علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم 2026 .



وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"محدش يقلل من عزيمة لاعبي منتخب مصر ولازم نطمع ونلعب ويكون عندنا هدف ".

وتابع "الجمهور المصري كان عامل غزو لكندا وتحرك بالآلاف خلف منتخب مصر والكورة حسنت مزاج الشعب المصري".

