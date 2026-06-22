اللي مش هيعجبني | عمرو أديب يكشف تحذيرًا من حسام حسن للاعبي المنتخب أمام نيوزيلندا

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا بثلاثية في منافسات كأس العالم 2026 .

وقال أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"محدش يقلل من عزيمة لاعبي منتخب مصر ولازم نطمع ونلعب ويكون عندنا هدف ".

وتابع "الجمهور المصري كان عامل غزو لكندا وتحرك بالآلاف خلف منتخب مصر والكورة حسنت مزاج الشعب المصري".

وأكمل عمرو أديب : "حسام حسن قال للاعبي المنتخب بين الشوطين اللي مش هيعجبني هيطلع في أول 5 دقايق من الشوط التاني وارفع راسك فوق انت مصري وبص للسما وخلي عندك طمع"، وإحنا اتفرعنا امبارح".

وتابع عمرو اديب :" ما حدث في كأس العالم من منتخب مصر تاريخي وملحمي وخرافي ".

وأكمل عمرو أديب :" منتخب مصر فيه أبطال وديناصورات وعملوا إنجاز كبير بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في كأس العالم".

