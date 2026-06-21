مثال للطفل المثالي| عمرو الليثي يكشف قصة يوسف: بيشتغل من صغره وبيتكلم لغات مع السياح

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الطفل يوسف والذي ذاع صيته وشهرته عبر السوشيال ميديا ، حيث انتشر فيديو لطفل صغير علي السوشيال ميديا ابهر الكثيرين ويحدث بالعديد من اللغات

وكشف يوسف خلال الحلقة انه يعمل في السياحة ويبلغ من العمر ١٤ عام ووالده لدي محل لخدمة السائحين ، وانه يعشق العمل في مجال السياحة منذ صغره



وأوضح يوسف انه كيف استطاع إتقان ثلاث لغات هي الإسباني والبرتغالي والإنجليزي وهو في سن صغير وانه استفاد من العمل مع والده وايضاً من التعامل مع السائحين ، وانه يعتمد علي نفسه ويقوم بالتعامل مع السائحين ويبيع لهم أشياء مقابل مالي

وتابع انه لابد ان يتعامل مع السائح باحترام حتي يتقبلني ويكون مبسوط واكون موجهة مشرفة لبلدي واقوم ببيع محفظات وشنط ، وكل اهتمامي هو إسعادهم والبقاء معهم بشكل يسعدهم ولا اتحدث في الشغل إلا بعد ان يكون متقبلين الحديث معي ، واختي تجيد اللغة الإنجليزية وتعمل معي



واضاف انا مازالت في التعليم ولا اعمل اثناء الدراسة و بصراحة مش باصص للمرتب كام لانة الحمد للة مش مخليني عايز حاجة ، ولو جاءت لي فرصة للسفر سوف اذهب الي امريكا ، وحاليا أنا لي صداقات كثيرة من عديد دول العالم ، وختاما اتمني ان اكون بيزنس مان او لعيب كورة في المستقبل



