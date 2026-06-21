قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغرف السياحية: ضوابط العمرة الجديدة لن ترفع أسعار الرحلات
ميدو: فرق الرواتب يهدد أوضة اللبس.. والأهلي قد يفاجئ زيزو وتريزيجيه بهذا القرار
ضوابط جديدة لتنظيم الأكاديميات الرياضية.. متحدث الشباب والرياضة يكشف شروط ممارسة النشاط
لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟.. لـ15 سببا لا يعرفه كثيرون
تعليق قوي من أولمو بعد الفوز على السعودية 4-0 في كأس العالم
الرئيس السوري: لدينا مشكلة عميقة مع حزب الله لكننا لا نريد أن يموت لبنان بأكمله
كأس العالم 2026 | أول تعليق من لامين يامال بعد هدفه في شباك السعودية
إبراهيم شير: موقف لبنان التفاوضي مع إسرائيل يضعف دون حزب الله.. وإيران ترى المفاوضات آخر نافذة دبلوماسية
بعد واقعة منتخب البرازيل.. قانون الـ 8 ثواني يسرق الأضواء في كأس العالم 2026
أستاذ بالأزهر: برّ الأب عبادة مستمرة لا ترتبط بالمناسبات
كان راجع من امتحانات الثانوية العامة.. نقابة المعلمين: جراحة عاجلة لـ مدرس أصيب فى حادث بالبحيرة
وزارة الخارجية القطرية: انفجار داخلي في مصنع دون أنباء عن وقوع إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مثال للطفل المثالي| عمرو الليثي يكشف قصة يوسف: بيشتغل من صغره وبيتكلم لغات مع السياح

عمرو الليثي
عمرو الليثي
عادل نصار

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي ، الطفل يوسف والذي ذاع صيته وشهرته عبر السوشيال ميديا ، حيث انتشر فيديو لطفل صغير علي السوشيال ميديا ابهر الكثيرين ويحدث بالعديد من اللغات

وكشف يوسف خلال الحلقة انه يعمل في السياحة ويبلغ من العمر ١٤ عام ووالده لدي محل لخدمة السائحين ، وانه يعشق العمل في مجال السياحة منذ صغره 

وأوضح يوسف انه كيف استطاع إتقان  ثلاث لغات هي الإسباني والبرتغالي والإنجليزي وهو في سن صغير وانه استفاد من العمل مع والده وايضاً من التعامل مع السائحين  ، وانه يعتمد علي نفسه ويقوم بالتعامل مع السائحين ويبيع لهم أشياء مقابل مالي

وتابع انه لابد ان يتعامل مع السائح باحترام حتي يتقبلني ويكون مبسوط واكون موجهة مشرفة لبلدي واقوم ببيع محفظات وشنط  ، وكل اهتمامي هو إسعادهم والبقاء معهم بشكل يسعدهم ولا اتحدث في الشغل إلا بعد ان يكون متقبلين الحديث معي ، واختي تجيد اللغة الإنجليزية وتعمل معي


واضاف انا مازالت في التعليم ولا اعمل اثناء الدراسة و بصراحة مش باصص للمرتب كام لانة الحمد للة مش مخليني عايز حاجة ، ولو جاءت لي فرصة للسفر سوف اذهب الي امريكا ، وحاليا أنا لي صداقات كثيرة من عديد دول العالم ، وختاما اتمني ان اكون بيزنس مان او لعيب كورة في المستقبل


 

عمرو الليثي برنامج واحد من الناس السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد

بعد تداول أخبار مشاركتها في رمضان 2027.. نبيلة عبيد تنفي |خاص

وائل جسار وابنته

ابنة وائل جسار تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة لوالدها

نانسي عجرم ووالدها

نانسي عجرم تحتفل بعيد الأب برسالة مؤثرة: أول بطل في حياتي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها
لماذا يحتاج جسمك إلى فيتامينات B؟ فوائد لا غنى عنها

طريقة الرز المعمر المصري الحادق

طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق
طريقة الرز المعمر المصري الحادق

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

المزيد