محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.04%

اعتمد محافظ السويس هاني رشاد، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 72.04%، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ثريا منصور.

وهنّأ محافظ السويس الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد والتحصيل العلمي واكتساب المهارات والمعارف التي تسهم في بناء مستقبلهم.

كما دعا المحافظ القائمين على العملية التعليمية إلى مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الأداء خلال العام الدراسي المقبل.

من جانبها، أوضحت ثريا منصور أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 15 ألفًا و352 طالبًا وطالبة، موزعين على اللجان الامتحانية التابعة للإدارات التعليمية الثلاث بمحافظة السويس.

وأكدت أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.