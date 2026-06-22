محمود الليثي: شيرين دي لحمي ودمي وأختي.. وراجعة بأغاني أحلى من اللي عملتها

حل المطرب محمود الليثي، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".



وقال محمود الليثي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" شيرين نجمة من نجوم العالم وأنا بعشق صوتها وفنها ".



وتابع محمود الليثي:" شيرين دي لحمي ودمي وأختي وأول لما احتجتني شيرين في حاجة اتحركت ليها على طول ".

وأكمل محمود الليثي :" شيرين راجعة بأغاني احلى من اللي عملتها قبل كده"، مضيفا:" أنا بحب أغنية بطمنك لشيرين واتجوزت مراتي بسبب الأغنية دي ".



ولفت محمود الليثي:" مراتي دي وش السعد عليا وبتعرف تطبخ وهيا من السيدة زينب

