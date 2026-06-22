عمرو أديب لمحمود الليثي: أنت طاقة إيجابية كبيرة وصوتك هو اللي بيحركني الصبح مش النسكافيه او اللاتيه

حل المطرب محمود الليثي، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال محمود الليثي في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عم المجال دي كانت على لحن أخر لكن ربنا موفقناش إننا نطلعها وطلعناها باللحن الحالي وكسرت الدنيا ".

وتابع محمود الليثي:" المهرجانات تعتبر جزء من الغناء الشعبي وأول مهرجان اتعمل اتعمل على شريط خاص بي اسمه عصفورين عام 2005 ".

وأكمل الليثي:" أنا من زمان هدفي إني اغني لون الشعبي وبدأت بذكر الله وسيدنا محمد ".



ومن جانبه قال الإعلامي عمرو أديب:" انت طاقة إيجابية كبيرة ومحمود الليثي هو اللي بيحركني الصبح مش النسكافيه او اللاتيه ".