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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب لمحمود الليثي: أنت طاقة إيجابية كبيرة وصوتك هو اللي بيحركني الصبح مش النسكافيه او اللاتيه

محمود الليثي وعمرو أديب
محمود الليثي وعمرو أديب
هاني حسين

حل المطرب محمود الليثي، ضيفا على الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال محمود الليثي في حواره  مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" عم المجال دي كانت على لحن أخر لكن ربنا موفقناش إننا نطلعها   وطلعناها باللحن الحالي وكسرت الدنيا ".

وتابع محمود الليثي:"  المهرجانات تعتبر جزء من الغناء الشعبي وأول مهرجان اتعمل اتعمل على شريط خاص بي اسمه عصفورين عام 2005 ".

 وأكمل الليثي:" أنا من زمان هدفي إني اغني لون الشعبي وبدأت بذكر الله وسيدنا محمد ". 


ومن جانبه قال الإعلامي عمرو أديب:" انت طاقة إيجابية كبيرة  ومحمود الليثي هو اللي بيحركني الصبح مش النسكافيه او اللاتيه ".

عمرو أديب اخبار التوك شو مصر الليثي محمود الليثي

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