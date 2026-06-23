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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين فهمي يكشف سبب غضب عادل إمام منه بعد إلغاء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمى
حسين فهمى
يمنى عبد الظاهر

كشف الفنان حسين فهمي ، كواليس إلغاء تكريم الفنان عادل إمام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أن علاقتهما توترت إثر ذلك القرار.

وقال حسين ، خلال لقائه مع قناة العربية مع الإعلامية رندة أبو العزم: كرمت عادل إمام بس قالي أنا مسافر مش هقدر أجي، فلغيت التكريم وزعل مني بس اتصالحنا بعدها وعملنا فيلم، بس أنا كنت صح أنا عايز الناس تكرمك.

وأردف: الناس وقفت لفؤاد المهندس ربع ساعة بتصقف ودي الحلاوة، وابن أحمد مظهر قالي أنت مش عارف قد إيه رفعتله روحه المعنوية وعشان هيتكرم في المهرجان بدأ يلعب رياضة، فديه حلاوتها إن الشخص يتكرم في وجوده، لكن ابعت حد يستلم الجائزة مش ده اللي بدور عليه.

لماذا رفض حسين فهمي منصب وزير الثقافة؟ 

كما كشف حسين فهمي كواليس رفضه منصب وزير الثقافة بعد مهاتفة الرئيس الراحل حسني مبارك له، مضيفًا: الرئيس الراحل حسني مبارك كلمني وقالي عايزك معايا في الوزارة وزير ثقافة واتكلمت معاه ما يقرب من 30 دقيقة، ولكن أنا رفضت.

وعن سبب رفضه للمنصب، أردف حسين: قولت للرئيس الر احل مبارك أنا أحب أكون فنانًا حرًا، وبعد ما قفلت معاه كلمني فاروق حسني وزكريا عزمي وصفوت الشريف علشان يسألوني اتكلمنا في أيه؟

الفنان حسين فهمي الفنان عادل إمام مهرجان القاهرة السينمائي عادل إمام أحمد مظهر

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