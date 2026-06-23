30 دقيقة.. حسين فهمي يكشف تفاصيل مكالمته مع حسني مبارك

كشف الفنان حسين فهمي عن جانب من كواليس حياته خلال استضافته في برنامج تقدمه الإعلامية رندة أبوالعزم عبر قناة العربية، حيث تحدث عن عرض تلقاه لتولي منصب وزير الثقافة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وقال حسين فهمي إن الرئيس الراحل حسني مبارك تواصل معه هاتفيًا وأبلغه برغبته في انضمامه إلى الحكومة وتولي حقيبة وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن المكالمة استمرت قرابة 30 دقيقة، دار خلالها نقاش مطول حول الأمر.

وأوضح حسين فهمي أنه اعتذر عن قبول المنصب، مؤكدًا أنه يفضل البقاء فنانًا مستقلًا بعيدًا عن المناصب الرسمية، وقال: "أحب أن أكون فنانًا حرًا".

وأضاف حسين فهمي أنه عقب انتهاء المكالمة تلقى اتصالات من كل من فاروق حسني وزكريا عزمي وصفوت الشريف، الذين استفسروا منه عما دار خلال حديثه مع الرئيس، في واقعة لا يزال يتذكر تفاصيلها حتى اليوم.

حسين فهمي يتحدث عن حسني مبارك

وقد كشف حسين فهمي عن تفاصيل علاقته بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، مؤكداً أنها كانت علاقة جيدة وممتدة، وهو ما دفعه إلى رفض المشاركة في التظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأسبق خلال أحداث يناير 2011.

وأضاف حسين فهمي خلال حديثه مع الإعلامية راندا أبو العزم كنت في منزله قبل الثورة بأيام ولم يكن من الممكن أن أشارك في المطالبه بعزله، وللأسف عدداً كبيراً من الأشخاص الذين أحاطوا بمبارك واستفادوا من تلك العلاقة على مدار سنوات حكمه، وحقق بعضهم مكاسب وثروات كبيرة، سرعان ما غيروا مواقفهم مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وأوضح فهمي أن كثيرين ممن كانوا قريبين من النظام في ذلك الوقت سارعوا إلى إعلان مواقف مناهضة للرئيس الأسبق فور تصاعد الأحداث، رغم ما جنوه من منافع خلال سنوات حكمه، معتبراً أن بعض هذه المواقف كان أقرب إلى مجاراة المزاج العام والاستفادة من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وأكد الفنان المصري أن مواقفه خلال تلك المرحلة كانت نابعة من قناعته الشخصية، مشدداً على أنه فضّل التمسك بموقفه وعدم الانسياق وراء ما وصفه بمحاولات "ركوب الموجة"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حسين فهمي خلال حوار تلفزيوني تناول فيه جوانب من مسيرته الفنية ومحطات مختلفة من حياته، إلى جانب رؤيته لعدد من الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.