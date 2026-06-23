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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسلماني في الحفل اليوناني بماسبيرو : الموسيقي الفرعونيّة خطفت الألباب

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد البهى

وصف الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الفنانة الكبيرة نجاة بأنها إحدي أيقونات الفن المعاصر ، وروي جانباً من لقائه مع الفنانة الكبيرة فيروز ، ومشاهد من عالمية كوكب الشرق أم كلثوم . وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها المسلماني في الحفل الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع السفارة اليونانية في القاهرة بمناسبة يوم الموسيقي العالمي .


حضر الحفل السفير اليوناني   نيكولاس باباجورجيو ، والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام المخرج مجدي لاشين ، ونخبة من السفراء والشخصيات العامة وقيادات ماسبيرو . وقد قامت بتقديم الحفل الإعلامية ليلي عمر.

وقال المسلماني خلال الحفل : سعادة سفير اليونان في القاهرة نيكولاس بابا جورجيو أصحاب السعادة السادة السفراء يطيب لي أن أرحب بحضراتكم في احتفالنا هذا المساء بيوم الموسيقي العالمي ، ويسعدني أن أرحب بالتعاون مع سفارة دولة اليونان الشقيقة في القاهرة .. في هذا الحفل الموسيقي الكبير.


وتابع : السيدات والسادة
قبل ثلاثة أسابيع أطلق التليفزيون المصري برنامج التوك شو (من ماسبيرو) وهو البرنامج الذي صار واحداً من أكبر البرامج التليفزيونية في العالم العربي في وقت قصير.
افتتح البرنامج حلقته الأولي بعزف رائع علي آلة الهارب الفرعونيّة للفنانة العالمية منال محيي الدين.


واضاف : كانت تلك رسالة في التأكيد علي عراقة وعطاء المدرسة المصرية في الموسيقي .. منذ عهد قدماء المصريين قبل آلاف السنين وإلي اليوم . ولقد سبق لأعداد هائلة من المشاهدين حول العالم أن تابعوا موكب نقل المومياوات لملوك مصر الفراعنة قبل خمس سنوات ، واستمتعوا بالموسيقي الفرعونيّة التي خطفت الألباب منذ ذلك الحين وإلي اليوم.


وتابع : وقد جاء القرن العشرون شاهداً علي نقلة جديدة في الموسيقي من سيد درويش إلي عمر خيرت .. وبينهما وبعدهما كثير من المبدعين المصريين .. في الموسيقي والغناء.السادة الحضور تربطني بالفنانة المصرية الكبيرة نجاة صداقة تقارب العشرين عاماً ونجاة هي واحدة من أيقونات الفن المصرى المعاصر، ولقد سمعت منها الكثير عن قصص الموسيقيين والملحنين الذين نقلوا الفنون العربية إلي موقع رفيع غير مسبوق.
ثم إنني التقيت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز في بيروت ، وكان ذلك بحضور العالم الكبير الدكتور أحمد زويل الحائز علي جائزة نوبل ، والكاتب اللبناني غسان تويني ، والأمير الراحل كريم الأغاخان. وقد روت لي السيدة فيروز جوانب أخري من تطور الموسيقي والغناء في العالم العربي ، وكانت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم الأكثر حضوراً في ذلك الحديث المميز مع السيدة فيروز. السيدات والسادة
إن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كانت موضع إعجاب الكثير من الشخصيات البارزة حول العالم ، فلقد كتب عنها الشاعر والموسيقي  الأمريكي بوب ديلان الحائز علي جائزة نوبل في الأدب .. معجباً بصوتها ومبهوراً بتجربتها.
ولقد كتب بوب ديلان أيضاً عن إعجاب الفنانة اليونانية العالمية نانا موسكوري بالسيدة أم كلثوم .
 

واختمم : ولقد كانت المطربة اليونانية الكبيرة واحداً من أشهر نجوم الفن في العالم.  وكانت أسطواناتها  الأكثر توزيعاً العالم لعشرات السنين ، السادة الحضور
ان تشريفكم احتفال السفارة اليونانية بالقاهرة و الهيئة الوطنية للإعلام بيوم الموسيقى العالمي.. هو موضع سعادتنا وتقديرنا .
وإنني إذ أتمني لحضراتكم أمسية سعيدة ، فإنني أجدد الترحيب بحضراتكم في مبني التليفزيون المصري ، الذي يحتفل بمرور 66 عاماً علي إنشائه .. بينما تحتفل إذاعتنا بمرور 92 عاماً علي انطلاقها وعبْر هذه العقود التي تقارب المائة عام .. كانت رسالتنا ولا تزال .. الخير والجمال والسلام.
شكراً لحضراتكم .. السلام عليكم

أحمد المسلماني الكاتب أحمد المسلماني نجاة فيروز

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