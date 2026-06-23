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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة ترك وجدي الحكيم الحربية والشرطة من أجل الإذاعة

وجدي الحكيم
وجدي الحكيم
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الإعلامي الراحل وجدي الحكيم الذي ولد في 23 يونيو 1934 كواحد من رواد الإعلام في مصر والوطن العربي، ورئيس لجنة التراث باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً.

ويُعد أحد المهتمين بالموسيقى والغناء وأحد رعاته في مصر، هو العملاق حبيب المشاهير والمصريين والعاشقين للفن الملقب بـ "صاحب خزائن أسرار الفنانين".

بهذه المناسبة يستعرض موقع" صدي البلد" لمحة عن حياة الإعلامي الراحل وجدي الحكيم في السطور التالية:

ولد الإعلامي وجدي الحكيم عام 1934، في حي فقير من أحياء منطقة ملوي التي كانت تابعة في ذلك الحين لمحافظة أسيوط، قبل أن تنضم لمحافظة المنيا، كان والده مدرسًا بإحدى المدارس الحكومية بالمنطقة، وعلق آماله على أن يصبح ابنه مثله، حيث اختلف عن والدته التي تمنت أن يكون ضابط شرطة، وبالفعل نفذ أمنية أمه والتحق بالكلية الحربية التي تركها بعد 40 يومًا فقط، ومن ثم الشرطة ولكنه تركها أيضًا.

لينتهي مسيرته التعليمية بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة، ومن هنا بدأ طريقه للإذاعة والإعلام المصري.

أعمال وجدي الحكيم في الإذاعة والتليفزيون

ترجع بداية وجدي الحكيم الفنية إلى العديد من البرامج الإذاعية والأدبية داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث قضى أكثر من 60 عامًا خلف الميكرفون، لم يظهر على الشاشة الصغيرة إلا قليلًا، وكان يمتلك استديو باسمه لتسجيل الموسيقى والأغاني، وقدم عددًا من البرامج التي تعتبر بمثابة تاريخه الإذاعي منها (أغنية اليوم، إفتح قلبك، ليالي الشرق، أشهر التسجيلات، بنك المعلومات، ليالي الصهبجية).

وجدي الحكيم ونجوم الزمن الجميل

وقدّم وجدي الحكيم برنامجه الشهير "منتهى الصراحة" الذي عرض فيه الرأي والرأي الآخر دون تجريح لشخصية الضيف، وتعامل مع معظم النجوم مثل سيدة الغناء العربي "أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وسعاد حسني وعبدالحليم حافظ" حيث سجل وجدي الحكيم أغانيهم وأخرج لهم عدداً من مسلسلاتهم.

وفي مجال البرامج السياسية قدم (أسماء في الأخبار)، وأخرج 5 مسلسلات، لم يكتف الحكيم بتقديم البرامج الإذاعية فقط، لكنه اشتهر بدقته في تنظيم الحفلات الغنائية لكثير من الفنانين، نظرًا لعلاقته الطيبة بكل الفنانين، أحدثت حفلاته نجاحًا كبيرًا، مثل حفلات "ليالي الشرق، الليالي المحمدية، أضواء المدينة".

مكتشف المطربين

كما عرف وجدي الحكيم أيضًا بقدرته على اكتشاف الأصوات الغنائية المميزة حيث اكتشف عددًا من المطربين من بينهم المطربة المصرية شيرين وجدي الذي قدّمها للإذاعة وأعطاها اسمه، فى وسائل الإعلام المصرية.

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