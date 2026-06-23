راسم ماهر يطلب فرصة عمل بعد أزمة صحية لوالده وتوقف مشاريعه الفنية



كشف مساعد المخرج الأول راسم ماهر عن معاناته خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروف أسرية ومهنية صعبة، مؤكدًا أنه اضطر لمطالبة أصدقائه وزملائه بمنحه فرصة عمل جديدة بعد توقف ارتباطاته الفنية، بالتزامن مع تعرض والده لأزمة صحية استنزفت جزءًا كبيرًا من وقته وجهده

ونشر راسم ماهر عبر «فيسبوك» قائلًا: «مش من طبعى أتكلم عن ظروفى، ولا أطلب حاجة من حد، وفضلت فترة كبيرة أقول لنفسى إن الأمور هتتحسن لوحدها، بس المرة دى أنا بكتب الكلام ده من باب السعي».



وأضاف: «بحاول من أول يوم فى المجال إنى أبقى شخص يعتمد عليه وأتعلم من كل شخص بقابله، والحمد لله ربنا وفقنى إنى أشتغل مع أهم الأسماء فى مصر وأثبت نفسى بينهم».

وتحدث راسم عن السبب الذى دفعه لطلب المساعدة، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية أصبحت صعبة بسبب مرض والده وتوقف العمل، قائلًا: «الحقيقة إن الفترة الحالية صعبة عليّا جدًا.. والدى تعبان، والشغل بعد الموسم واقف، وبسبب ظروف مرض والدى أنا محتاج أشتغل فى أقرب فرصة».

واختتم رسالته بمناشدة صناع الوسط الفنى، قائلا: «لو فى أى ترشيح أو حد محتاج مساعد مخرج يبقى فى ضهره، أنا جاهز ومستعد جدًا، وهكون شاكر لأى حد يقدر يساعدنى أو يوصلنى بفرصة مناسبة».



راسم ماهر، مخرج مصرى، عمل مخرج مساعد فى عدد من الأعمال الفنية، وأبرزهم: مسلسل هجمة مرتدة عام 2021، ومسلسل الجماعة ج2 عام 2017.

